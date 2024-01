Meghann Fahy et Leo Woodall du Lotus Blanc assistent aux Emmy Awards 2023

Meghann Fahy joue toujours timidement à propos de sa romance avec Léo Woodall aux Emmys 2023.

“Je ne peux ni confirmer ni infirmer”, a déclaré Fahy, 33 ans, à propos de Woodall. Divertissement ce soir le lundi 15 janvier. “Il suffit de dire que l’Italie a été bonne pour moi à plus d’un titre.”

Le couple est arrivé au Peacock Theatre de Los Angeles le lundi 15 janvier, mais a marché séparément sur le tapis. Fahy était stupéfaite dans une robe Armani corset écarlate avec des ornements de roses sur le haut de son corsage. Woodall, pour sa part, était élégant dans un costume noir et blanc.

Le couple a assisté à la cérémonie de remise des prix pour soutenir leur série HBO, Le Lotus Blanc, qui est en lice pour plusieurs prix, dont celui de la meilleure série dramatique et de la meilleure écriture dramatique. Fahy est également en lice pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans un drame aux côtés de ses partenaires. Jennifer Coolidge, Sabrina Impacciatore et Place Aubrey. Coolidge a fini par remporter le prix pour son rôle de Tanya McQuoid. Michael Impérioli, F. Murray Abraham, Théo James et Will Sharpe sont également en lice pour le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans un drame.

« J’ai copié @plazadeaubrey ici parce que j’ai vraiment aimé cette mise en page OH MON DIEU C’EST TELLEMENT SPÉCIAL ! Chaque personne dans chaque département qui a travaillé sur cette émission est la meilleure qui soit », a écrit Fahy via Instagram en juillet 2023 après avoir appris sa nomination aux Emmy. « Félicitations à tous les nominés de @thewhitelotus et merci beaucoup @televisionacad. Je ne pense pas que cela semblera réel un jour. Enfin, merci à Daphné, qui est quelque part en ce moment et passe un bien meilleur moment que nous tous 🏋️‍♀️🤍🪷.

Fahy et Woodall se sont rencontrés lors du tournage de la deuxième saison de la série d’anthologies à succès début 2022. Même si leurs personnages n’ont pratiquement pas interagi à l’écran, le duo s’est rapproché sur le tournage en Italie. Après la première de la saison 2 plus tard cette année-là, les fans aux yeux d’aigle sur les réseaux sociaux ont remarqué que les deux hommes devenaient affectueux dans la section des commentaires.

En septembre 2022, Woodall a mis en ligne plusieurs instantanés de groupe du casting. “Je t’aime! Je les adore! Je t’aime!” Fahy a commenté. Woodall, pour sa part, a répondu: “Je t’aime en retour.”

Trois mois plus tard, Fahy et Woodall ont de nouveau haussé les sourcils avec leurs plaisanteries sur les réseaux sociaux.

« Sizzley Sicily », a écrit Fahy via Instagram en décembre 2022 aux côtés d’une série de photos de tournage, dont un doux selfie d’elle et Woodwall. Woodall a répondu : « 💣🐚. »

Après des mois de spéculation, Fahy a expliqué où elle en était à Woodall mais n’a ni confirmé ni infirmé leur romance.

“Je n’embrasse pas et je ne le dis pas”, a-t-elle plaisanté lors de son apparition en janvier 2023 sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen. « Pour vous, je dirai : « Bien sûr ». ‘Non non Non. Je plaisantais, juste parce que [Andy] je voulais que je le dise. … Nous sommes amis.”

En novembre 2023, Fahy et Woodall ont subtilement confirmé leur statut relationnel après avoir été photographiés en train de faire leurs valises sur le PDA lors d’une promenade à New York. Le duo a été aperçu en train de s’embrasser sous la pluie selon les photos obtenues par E! Nouvelles à l’époque.