Meghana Raj Sarja s’ouvre sur la vie après la mort de son mari Chiranjeevi Sarja: “Certains trolls ont commenté:” Vous ne vous souvenez pas du tout de Chiru “”

L’acteur de cinéma populaire Kannada Chiranjeevi Sarja est décédé à 39 ans des suites d’un arrêt cardiaque en juin 2020. Sa femme Meghana Raj Sarja était enceinte de leur enfant à ce moment-là. Elle a donné naissance à un petit garçon en octobre 2020 et l’a nommé Raayan Raj Sarja. Dans une nouvelle interview, Meghana a parlé de sa vie après la mort de son mari. Elle a également parlé de certains trolls qui l’ont accusée d’avoir oublié Chiranjeevi après sa mort.

Se remémorant le jour fatidique de la mort de Chiranjeevi, Meghana a déclaré à Bollywood Bubble : “J’ai vu la vie et la mort en l’espace de cinq mois. Je pense que tout d’abord, le traumatisme n’était pas le bienvenu, il vient de se produire et il m’a fallu du temps pour y faire face. Plus surtout, quand l’incident s’est produit, je ne sais pas comment cela, médicalement ou biologiquement, comment cela s’est produit, je ne sais pas, mais les instincts maternels sont intervenus très bientôt. J’ai dit cela plus tôt que la première chose que j’ai faite après avoir entendu la nouvelle était pour appeler mon gynécologue. Comme je devais garder la chose la plus précieuse à propos de Chiru et c’est notre enfant. Je ferai n’importe quoi dans ce monde, n’importe quoi sous le ciel pour m’assurer que Raayan allait bien.

Au cours de la conversation, Meghana a déclaré qu’elle n’avait jamais été confrontée à aucune forme de négativité pour tout ce qu’elle avait fait après la mort de Chiranjeevi. Elle a dit que Chiru la protégeait de manière magique et sans Raayan, elle aurait probablement eu toute la négativité du monde. Cependant, elle a récemment rencontré un troll qui a déclaré qu’elle avait oublié Chiranjeevi après sa mort lorsqu’elle a partagé une vidéo d’elle en train de se gaver d’un hamburger.

“Il n’y a pas eu une part égale mais un pourcentage moindre de personnes qui ont essayé de me piquer. Tout récemment, j’avais publié un message comme quand je mangeais quelque chose, je mangeais des hamburgers, j’étais comme manger continuellement donc c’était mon jour de frénésie et c’était une décision aléatoire que je vais le mettre sur les réseaux sociaux. Puis quelques commentaires aléatoires disant “oh alors maintenant tu ne te souviens plus du tout de Chiru” je suis comme si je n’avais pas à le prouver à ton frère, je n’ai vraiment pas à te le prouver si je me souviens de lui, je pense à lui, cela ne dépend que de moi. Je n’ai pas à publier chaque jour un message disant, je fais ça, je “Je mange ça, je me souviens de cette personne, je suis cette personne ou je fais ça, je n’ai pas à le faire. Je n’ai pas de contrat légal avec qui que ce soit pour faire ça”, a-t-elle déclaré.

Chiranjeevi Sarja a épousé l’actrice kannada Meghana Raj en 2018. Elle est la fille de Pramila Joshai et Sundar Raj. Chiranjeevi est également le neveu du célèbre acteur multilingue du sud de l’Inde Arjun Sarja. Débutant sa carrière en 2009 avec Vayupatra, Chiranjeevi a joué dans 22 films sur le bois de santal, dont Shivarjuna, qui est sorti des semaines avant le verrouillage induit par Covid-19 en mars 2020.