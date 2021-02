Meghan Trainor rencontre son fils de neuf jours Riley pour une nouvelle photo adorable

Meghan Trainor a fait fondre le cœur de ses fans avec une adorable photo de son fils nouveau-né Riley.

La chanteuse de 27 ans s’attendait à accueillir son fils le jour de la Saint-Valentin mais il ne traînait pas et est arrivé six jours plus tôt.

The All About That Bass a partagé son amour d’être maman et a publié une photo d’elle avec Riley, 9 jours, sur Instagram.

Alors que les photos de bébé peuvent être mignonnes, Riley les a poussées à un nouveau niveau en donnant l’impression de plisser avec sa mère pour l’adorable cliché.

Meghan a sous-titré la photo: « Nouveau fond de téléphone ».







(Image: Meghan Trainor / Instagram)



Elle et son mari Daryl Sabara ont accueilli leur premier enfant ensemble, le 8 février, et Meghan a fait briller sa mère pour la première fois alors qu’elle posait sans maquillage avec son paquet de joie.

L’acteur Daryl adorait aussi la photo et il l’a partagée sur sa page Instagram, avec la légende: «Oh mon cœur».

Le doubleur Ben 10 a également partagé une photo de lui debout au-dessus de Riley alors qu’il changeait la couche de son fils.

Il a sous-titré la photo: « Nous prospérons. »

Meghan a partagé l’heureuse nouvelle de l’arrivée de Riley dans un message jaillissant, alors qu’elle partageait son enthousiasme de devenir mère.

Elle a écrit sur les réseaux sociaux: « La date d’accouchement de ce gentil petit garçon était aujourd’hui le jour de la Saint-Valentin. Nous avons pu le rencontrer lundi!

« Nous sommes TELLEMENT AMOUREUX! Merci @darylsabara pour le meilleur cadeau de la Saint-Valentin de tous les temps! Bienvenue dans le monde Riley! »







(Image: Meghan Trainor / Instagram)



Daryl, 28 ans, a également partagé les mêmes photos sur ses réseaux sociaux, ainsi qu’un dévouement affectueux à sa femme.

Il a écrit: « @meghan_trainor, tu es ma Valentine pour toujours et je suis tellement reconnaissant d’avoir mis notre fils au monde. »

Le couple cherchait à fonder une famille depuis un certain temps et avait précédemment déclaré qu’ils ne s’arrêteraient pas à un enfant.

Lors d’une apparition dans l’émission Today en octobre 2020, Meghan a déclaré: «Je veux un village.

« Je veux une grande, grande, grande famille et mon mari est à terre, il hoche la tête. Nous avons déjà des noms pour deux d’entre eux. »

