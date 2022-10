Meghan Trainor raconte une expérience «traumatique» lorsque son fils nouveau-né, Riley, «ne s’est pas réveillé pendant une semaine»

Meghan Trainor a récemment parlé de son expérience à l’hôpital peu de temps après la naissance de son fils en février 2021.

La chanteuse a accueilli son fils Riley, maintenant âgé de 20 mois, avec son mari Daryl Sabara l’année dernière. Trainor et Sabara se sont rencontrés et ont commencé à se fréquenter en 2016 après avoir été mis en place par une amie commune Chloe Grace Moretz, se mariant finalement en décembre 2018.

Lors d’une interview avec People, Trainor a détaillé la semaine suivant la naissance de son fils. Il ne se réveillait pas pour se nourrir, et elle était frustrée que les médecins ne soient pas en mesure de lui donner, à elle et à son mari, des réponses sur les raisons ou de leur faire savoir quand l’état de leur fils s’améliorerait.

“C’était vraiment frustrant de ne pas avoir de réponse”, a déclaré le chanteur. “Ne pas avoir de réponses pour expliquer pourquoi mon enfant ne s’est pas réveillé pendant une semaine était très frustrant.”

Trainor avait précédemment expliqué dans une interview avec Romper que Riley était à l’USIN parce qu’il avait du mal à se réveiller pour se nourrir.

Trainor était également frustrée par le fait que de nombreuses infirmières essayaient de la convaincre que l’état de son fils était de sa faute parce qu’elle prenait des antidépresseurs pendant sa grossesse.

“Ils disaient:” Parfois, cela arrive “, puis certaines infirmières ont répondu:” Eh bien, c’est parce que vous prenez des antidépresseurs “”, a déclaré Trainor. “Et je me dis : ‘Oui, mais d’autres m’ont dit que ce n’était pas ça.'”

La chanteuse “All About That Bass” n’a pas réalisé à quel point toute l’expérience l’avait affectée jusqu’à ce qu’elle en discute avec son thérapeute et se rende compte qu’elle faisait des cauchemars à propos de son expérience de naissance, se voyant être opérée pendant la césarienne.

“[We] réalisé à quel point tout cela était traumatisant et à quel point je souffrais de SSPT la nuit lorsque j’essayais de m’endormir », a-t-elle déclaré.« Je serais de retour dans la césarienne, sur la table.

Le traumatisme qu’elle a vécu l’a amenée à craindre de tomber enceinte à nouveau et de devoir traverser une autre situation effrayante après l’accouchement. Malgré son traumatisme, Trainor et Sabara essaient d’avoir un autre bébé afin de pouvoir donner un frère ou une sœur à leur fils.

“C’est effrayant d’entamer une autre grossesse en se disant : ‘Eh bien, j’espère que ça ne se reproduira plus.’ Dois-je changer toute ma vie ? Je ne sais pas”, a-t-elle expliqué. “Alors c’est exaspérant.”

Malgré le début cahoteux de Riley dans la vie, Trainor dit qu’il va très bien et qu’il franchit toutes sortes de jalons, notamment en la reconnaissant comme sa mère et en lui montrant son affection, ce dont Trainor est très excité.

Elle a expliqué que, jusqu’à présent, son fils était un garçon à papa. Et, alors qu’il ne dit toujours pas “maman”, il accourt et lui fait de gros câlins, ce qu’elle adore.

“Il sait enfin qui je suis et il me fait des câlins en courant. C’est comme mon petit koala. Il me serre tellement fort et je me dis : “Oh mon Dieu, il sait qui je suis et il m’aime”. ””, a déclaré Trainor. “Parce que ce garçon dit, ‘Dada’, et c’est à peu près tout. Alors je me dis, ‘Est-ce qu’il sait même que j’existe?’ Mais non, maintenant j’ai enfin l’impression qu’il m’aime, et c’est le plus grand sentiment qui soit.”

Trainor n’a jamais remis en question sa décision de parler de ses problèmes de santé mentale en tant que mère, notant que c’est sa façon de faire savoir aux autres mamans qu’elles ne sont pas seules dans leurs sentiments et qu’elle peut s’identifier à eux.

“Quand je parle de ce que j’ai vécu avec mes problèmes de santé mentale, ou de quelque chose de mauvais ou de quelque chose avec lequel j’ai lutté, … je me disais:” Je parie qu’il y a beaucoup d’autres mamans qui font face à ça aussi “, elle a dit. “Je suis à l’aise de dire ma vérité et de parler de mes affaires personnelles si cela aide les autres, tu sais?”

La nouvelle chanson de Trainor, “Made You Look”, sera diffusée en exclusivité sur l’application de jeu mobile Candy Crush Saga le 20 octobre, et son cinquième album studio, “Takin’ it Back”, devrait sortir le 21 octobre.