Meghan Trainor a beaucoup à célébrer cette saison des fêtes.

Lors d’un récent entretien avec Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, la chanteuse de « All About That Bass » a raconté comment elle allait fêter son anniversaire et son anniversaire de mariage – tous deux le 22 décembre – pendant l’excitation de Noël alors qu’elle était AUSSI enceinte.

En tant qu’hôte Jimmy Fallon a demandé: « Comment allez-vous célébrer toutes ces choses sans en faire trop? »

Alors que l’artiste de 26 ans a partagé qu’elle avait conseillé à sa famille et à ses amis de simplement « me procurer des trucs pour bébé » alors qu’elle « commençait à nidifier », la star a également partagé la date d’accouchement de son bébé.

« Il arrive début février », a révélé Meghan. « Donc ce sera parfait. Je vais préparer toutes mes affaires. »

La lauréate d’un Grammy a également fait le point sur son diagnostic de diabète gestationnel, qu’elle a partagé publiquement début décembre.

«Je regarde simplement ce que je mange maintenant, j’écris tout, je vérifie mon sang et nous allons bien maintenant», a-t-elle déclaré. « Je l’ai écrasé. C’est comme un jeu pour moi. Et je gagne. »