Meghan Trainor est depuis des mois de grossesse, mais elle est toujours nerveuse à ce sujet un chose à propos d’avoir son premier bébé avec son mari Daryl Sabara.

Dans une interview avec la station de radio de Philadelphie B101.1, la chanteuse de « Dear Future Husband » a partagé qu’elle voulait juste que sa mère soit dans la salle d’accouchement avec elle … quelque chose qui pourrait ne pas se produire en raison des précautions de sécurité établies au milieu de la pandémie.

«J’ai peur de la naissance et, comme, de ne pas pouvoir avoir ma mère dans la chambre», a expliqué le jeune homme de 26 ans. «Parce que, genre, ils peuvent à peine laisser votre mari entrer dans la pièce, mais je me dis, ‘mais j’ai besoin de ma maman… J’ai juste besoin de me frotter la tête, comment puis-je faire ça?’ ‘

Meghan a également partagé qu’elle et Daryl prévoyaient d’avoir un bébé en quarantaine pour une raison spécifique.

«Nous sommes tellement excités, et nous l’avons planifié pour que lorsque je dis aux gens que c’est effrayant d’aller seuls à mes rendez-vous, ils se disent: ‘Eh bien, n’ayez pas de bébé en quarantaine’», a-t-elle expliqué. «Je ne voulais tout simplement pas voyager autant quand j’étais enceinte et je savais que c’était le moment où je pourrais rester à la maison et surélever mes pieds. Certains rendez-vous auxquels mon mari devait se rendre, et d’autres pas, mais ces rendez-vous les médecins ont été très gentils avec moi et ont mis en place tout un FaceTime. «