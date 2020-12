Comme Meghan Trainor se prépare à accueillir son premier enfant, elle s’ouvre sur le nouveau problème de santé qu’elle éprouve pendant sa grossesse.

« J’ai une petite bosse sur la route – j’ai reçu un diagnostic de diabète gestationnel, mais c’est gérable et ça va. Et je suis en bonne santé et le bébé est en bonne santé », a déclaré le chanteur de « All About That Bass » Aujourd’hui le 2 décembre. « Je dois juste faire attention à tout ce que je mange. »

Diabète gestationnel provoque une glycémie élevée qui peut affecter la santé de la mère et du bébé, mais elle est généralement gérée par une alimentation saine, des exercices appropriés et parfois des médicaments. La plupart des personnes diagnostiquées avec la maladie pendant la grossesse ne souffrent plus de diabète à l’accouchement, cependant, cela peut potentiellement augmenter le risque de développer un diabète de type 2 plus tard.

Meghan a dit Aujourd’hui que le diagnostic a été une expérience éducative. «C’est agréable d’en apprendre autant sur l’alimentation et la santé, et [it’s] agréable d’entendre que tant de femmes ont vécu cela. «

Le gagnant d’un Grammy, qui s’est marié avec Enfants espion étoile Daryl Sabara en 2018, a annoncé la grande nouvelle du couple en octobre.

« Vous savez tous depuis combien de temps j’ai voulu ça !!!! » Meghan a écrit dans un 7 octobre Instagram post, où elle a partagé l’échographie de son bébé. « @darylsabara et moi sommes tellement heureux et excités de rencontrer cette petite mignonne au début de l’année prochaine! NOUS SOMMES ENCEINTES !!! »