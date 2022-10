Meghan Trainor choisit des chansons pour la liste de lecture « The Sound Of Halloween » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock

Huer! C’est l’halloween! Tout au long du mois d’octobre, HollywoodLife est en cours d’exécution Le son d’Halloween, où certains de vos amis préférés de la musique, des films, de la télévision et de la culture pop choisissent des chansons qui devraient figurer sur votre liste de lecture Halloween 2022. Alors que nous profitons de la dernière semaine complète avant Halloween, nous doublons votre joie en ajoutant une gâterie pleine grandeur de TSOH. Montant toujours son sucre élevé de faire équipe avec Candy crush saga, Meghan Trainor met un peu de douceur dans la playlist.

Plus d’actualités connexes :

Pour Meghan, l’Halloween de cette année sera encore plus savoureuse, grâce à son partenariat avec Candy crush saga et son tout nouvel album, Reprenez-le. Meghan s’est associée au jeu mobile pour sortir sa dernière vidéo, “Made You Look”, exclusivement dans le jeu. Elle a également pris le relais, avec sa version “Candified” disant toute la marque de fabrique Candy Crush slogans. “J’adore jouer quand j’ai un peu de temps libre en studio”, a déclaré Meghan HollywoodLa Vie, “J’étais donc super excité de pouvoir travailler avec le jeu pour sortir le clip “Made You Look”.

Quant à l’album, arrivé le 21 février, Reprenez-le présente l’expérience complète de Meghan Trainor. “L’album entier est définitivement un voyage”, a-t-elle déclaré HL. « Vous allez rire, pleurer et danser. Je suis super vulnérable dans quelques chansons – “Superwoman” et “Remind Me”, où je parle des nouveaux défis auxquels j’ai été confrontée en tant que maman, mais aussi de la force que j’ai acquise au cours du processus.

Meghan a également participé à Le son d’Halloweenpartageant ses choix pour la liste de lecture des fêtes de 2022, comment elle prévoit de célébrer Halloween et dans quel film d’horreur elle veut être.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Chansons de la liste de lecture d’Halloween de Meghan Trainor

Cinquième harmonie, “Je suis amoureux d’un monstre”

Meghan : C’est un vrai banger, et j’adore ces filles !

Michael Jackson, “Thriller”

Parce que c’est un classique d’Halloween

Lien connexe Lié: Costumes de bricolage d’Halloween que vous pouvez faire à partir de ce qui est déjà dans votre placard

Rihanna, “Dérangement”

HollywoodLife : Quel est votre souvenir d’Halloween le plus marquant ?

Nous étions membres du club Garçons et Filles, et ils nous installaient une maison hantée, et je me souviens avoir fait ça ! Nous l’avons tellement aimé que nous sommes récemment allés tous ensemble dans un château hanté.

Selon vous, quel sera le costume d’Halloween le plus populaire cette année ? Que DEVRAIT être, dans votre esprit?

Je pense que nous verrons certainement beaucoup de costumes de Choses étrangesdont je suis tellement excité.

Avez-vous des traditions particulières d’Octobre/Halloween ?

Décorer ma maison et habiller Riley, et faire une séance photo complète avec lui ! Je conçois le décor, l’habille et prends toutes les photos.

Si vous aviez un budget et une liberté pour faire quoi que ce soit, dans quel film d’horreur joueriez-vous ? Vous pouvez refaire n’importe quel film du passé ou créer le vôtre.

je veux être dans sourire partie 2! Je viens de le voir, et c’était mon film d’horreur préféré !

Qu’est-ce qui vous attend en octobre — et le reste de l’année ?

je [teamed] avec Candy Crush Saga pour lancer le clip de mon nouveau single, “Made You Look”, exclusivement dans le jeu. Pour la toute première fois dans Candy Crush Saga, le clip vidéo sera exclusivement diffusé dans le jeu avant sa sortie ailleurs.

Du 20 au 26 octobre, je serai également transformé en personnage “candifié” dans le jeu. J’organiserai un événement spécial dans le jeu auquel les joueurs pourront participer pour débloquer de jolies récompenses dans le jeu. Vous entendrez ma voix reprendre les phrases emblématiques utilisées dans le jeu telles que “doux”, “savoureux” et plus encore. Les joueurs auront également accès à des images exclusives des coulisses du clip vidéo “Made You Look” dans l’application.

Mon quatrième album complet, Reprenez-leest également disponible.