Meghan sur Oprah: De la princesse Diana à Tom Cruise, 10 des plus grandes interviews de célébrités à la bombe de tous les temps | Actualités Ents & Arts

Avec Harry et Meghan qui font la une des journaux à l’approche de leur entretien très attendu et révélateur avec Oprah Winfrey, il semble que le monde attend d’entendre les révélations sur la famille royale qui devraient être révélées lorsque le programme sera diffusé.

Le Duchesse de Sussex ne sera pas le premier royal à s’ouvrir publiquement, bien sûr, ni la première célébrité à donner une conversation télévisée explosive.

En avance sur le Winfrey programme diffusé dimanche aux États-Unis, nous jetons un coup d’œil à certaines des interviews diffusées les plus mémorables de tous les temps.

La BBC va enquêter sur l’interview de Bashir avec Diana



princesse Diana

C’était le scoop télé de la décennie: Martin BashirLa célèbre interview Panorama de 1995 avec Diane, qui a été diffusé neuf mois avant son divorce avec le prince Charles.

Les révélations comprenaient la princesse décrivant Camilla Parker Bowles comme la «troisième personne» du mariage royal, l’admission d’infidélité de Diana avec le capitaine de l’armée James Hewitt et la discussion de ses luttes contre la boulimie et des doutes sur l’aptitude de Charles à être roi.

Regardée par 23 millions de personnes, l’interview de la BBC a fait de Bashir un nom familier – mais a envoyé des ondes de choc à travers la monarchie.

Il est revenu sur le devant de la scène vers la fin de 2020, lorsqu’une enquête indépendante a été lancée pour déterminer comment Bashir et la société ont obtenu l’exclusivité avec Diana.

Prince Andrew sur Epstein: « J’ai laissé tomber le côté »



Prince Andrew

Rester avec la famille royale, il n’y aura pas d’oubli Prince AndrewEntretien avec Newsnight en 2019, dans lequel il s’est entretenu avec la journaliste Emily Maitlis au sujet du regretté délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Son apparition au programme était l’aboutissement d’années de déclarations du palais de Buckingham et visait à dissiper un examen de plus en plus minutieux de sa relation avec Epstein et des allégations selon lesquelles le duc d’York aurait eu des relations sexuelles avec une fille de 17 ans.

Cependant, cela n’a pas vraiment eu cet effet.

Les téléspectateurs et les analystes ont été stupéfaits par l’interview, un expert en relations publiques comparant les images à «regarder un homme dans les sables mouvants».

Le prince a été moqué sans relâche sur les réseaux sociaux pour certains de ses commentaires – notamment sa mention de Pizza Express et le fait qu’il ne transpire pas.

Tom Cruise a sauté sur le canapé de Winfrey dans une déclaration d’amour très moquée pour sa petite amie d’alors, Katie Holmes



Tom Cruise

Pour des millions de personnes, il sera toujours le Maverick de Top Gun ou l’homme qui peut rendre une mission impossible possible, mais pour beaucoup Croisière restera également dans les mémoires comme l’homme qui a sauté sur le canapé d’Oprah en 2005.

D’une manière étonnamment exagérée, il a professé son amour pour sa nouvelle petite amie d’alors – il y avait des pistolets à doigts, des high-fives et enfin un chant de foule pour amener la femme en question, Katie Holmes, sur la scène.

« Nous ne vous avons jamais vu vous comporter de cette façon auparavant », a déclaré Winfrey, avant de dire au public: « Le garçon est parti. »

Après avoir joué Joey Potter, l’objet des affections de Leery « l’adolescent le plus intense du monde » de Dawson à Dawson’s Creek, Holmes a dû être habitué au mélodrame relationnel, mais c’était sûrement un cri de trop.

Le couple s’est marié l’année suivante mais l’actrice a demandé le divorce en 2012.

Michael Jackson s’est plaint à la suite de son entretien avec Martin Bashir. Pic: ITV / Shutterstock





Michael Jackson

Bashir a obtenu un autre nom énorme pour une interview en 2003, après être passé de la BBC à ITV.

Le journaliste a passé huit mois à travailler avec le roi de la pop pour produire le documentaire Living With Michael Jackson, couvrant des sujets tels que la peur du chanteur de son père strict et son utilisation de la chirurgie esthétique.

Ils ont également discuté des propres enfants de la pop star et des invitations à passer du temps chez lui. Il faisait suite à des allégations d’abus contre Jackson, qui ont refait surface ces dernières années après sa mort.

Une audience frappée à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni, Jackson s’est plaint plus tard à l’Independent Television Commission et à la Broadcasting Standards Commission de sa représentation dans l’émission.

Meg Ryan

Michael Parkinson, l’homme qui a interviewé des milliers de célébrités, a décrit sa conversation tristement maladroite de 2003 avec la star hollywoodienne Meg Ryan comme l’une de ses pires.

L’actrice semblait ne pas vouloir être là, donnant des réponses en un mot ou très courtes à ses questions.

Dans une interview au magazine quelques années plus tard, Ryan aurait qualifié Parky de « cinglé » et aurait dit qu’elle avait le sentiment qu’il la « réprimandait » pour son apparition nue dans le film dont elle faisait la promotion.

Parkinson a discuté de l’entrevue à plusieurs reprises depuis et a déclaré que même si Ryan n’était clairement pas de bonne humeur, il aurait souhaité avoir géré la situation différemment.

Après avoir discuté de la façon dont elle s’était formée à un moment donné pour devenir journaliste, Parkinson lui a demandé: « Que feriez-vous maintenant si vous étiez à moi? »

A quoi elle a répondu: « Enveloppez-vous? »

Aie.

«Les six plus longues minutes de ma vie»: David Blaine regarde Eamonn Holmes. Photo: Shutterstock / ITV



David Blaine

Une autre gênante, cette fois pour Eamonn Holmes, qui s’est heurtée à l’illusionniste David Blaine sur le canapé de la GMTV en 2001.

Dans une interview bizarre et starey, Blaine était monosyllabique mais a levé la paume de la main, révélant l’image d’un œil, dans une réponse quelque peu inhabituelle à devoir répondre à des questions à la télévision en direct.

Mais celui-ci a une deuxième partie, car en 2019, le couple s’est à nouveau rencontré sur This Morning pour une interview dans laquelle le magicien a expliqué son comportement, disant à Holmes et à sa partenaire Ruth Langsford qu’il voulait assurer la famille et les amis des personnes interrogées dans la salle verte. dans les coulisses regardaient le spectacle.

« Je suis content que l’un de nous ait trouvé ça drôle », lui a dit Holmes, avant de dire que c’était « les six plus longues minutes de ma vie ».

Cependant, il a ajouté: « Ne vous sentez pas si mal parce que je l’ai échangé depuis. »

Lance Armstrong

C’était un héros sportif qui a fait du cyclisme une popularité mondiale après avoir survécu au cancer des testicules et devenir le plus grand dans son domaine.

Mais un autre scoop de Winfrey a vu le cycliste Lance Armstrong admettre avoir pris des médicaments améliorant la performance et avoir utilisé des transfusions sanguines au moment où il a remporté ses sept titres du Tour de France de 1999 à 2005.

Dans une interview à la bombe, Armstrong a déclaré qu’il n’était « pas possible » de gagner la course exténuante tant de fois sans dopage.

Au moment de sa diffusion en 2013, il avait déjà perdu ses victoires en tournée et avait été banni du sport à vie, mais c’était sa confession publique.

Au cours de sa conversation avec Winfrey, il a reconnu que son admission était probablement « trop ​​tard » pour la plupart des gens.

Michael Parkinson et « cet oiseau sanglant »



Rod Hull et Emu

Michael Parkinson obtient une autre entrée dans les infâmes annales des interviews télévisées, cette fois pour sa rencontre avec une marionnette trop zélée en 1976.

Lorsque le célèbre intervieweur britannique a accueilli Rod Hull et Emu dans son émission de discussion, il a obtenu plus que ce qu’il avait négocié, les attaques répétées d’Emu le faisant tomber de sa chaise.

Plus tard, Parky aurait déploré qu’en dépit de tous les invités vedettes qu’il avait interviewés au cours de sa carrière, on se souviendrait toujours de lui pour « cet oiseau sanglant ».

Et l’intervieweur n’a pas été le seul à tomber sous le coup d’Emu, Snoop Dogg ayant également reçu un bisou lors d’une apparition sur The Word.

L’ancienne stagiaire de la Maison Blanche Monica Lewinsky a donné une interview révélatrice sur sa liaison avec Bill Clinton. Pic: AP



Monica Lewinsky

Elle était une stagiaire de la Maison Blanche âgée de 22 ans lorsqu’elle a commencé une liaison avec un jeune de 49 ans. Bill Clinton alors qu’il était président des États-Unis, entre 1995 et 1997.

« Je n’ai pas eu de relations sexuelles avec cette femme », a déclaré Clinton dans son déni, avant de s’excuser publiquement en 1998, reconnaissant qu’il avait « péché ».

L’année suivante, Mme Lewinsky a rompu son silence sur le scandale international dans une interview très attendue avec la journaliste Barbara Walters.

«Parfois, j’ai des sentiments chaleureux, parfois je suis toujours fière de lui, et parfois je déteste ses tripes», a-t-elle déclaré à propos de Clinton.

En 2018, elle a écrit un essai pour Vanity Fair et a révélé qu’elle avait souffert d’un trouble de stress post-traumatique en raison de la honte publique qu’elle avait reçue à la suite de l’affaire.

Robert Downey Jr

En 2015, le présentateur de nouvelles de Channel 4 Krishnan Guru-Murthy est vraiment très bouleversé Robert Downey Jr.

Alors que l’acteur espérait garder des questions sur son dernier film Avengers, l’intervieweur l’a interrogé sur son rétablissement de la toxicomanie et de la prison.

À un moment donné, Downey Jr a demandé: « Faisons-nous la promotion d’un film? » Et plus tard, il est sorti.

S’adressant au DJ américain Howard Stern peu de temps après, l’acteur aurait décrit Guru-Murthy comme « un muckraker nourri par le bas » et suggéré qu’il avait un « agenda effrayant et sombre ».

Le journaliste a donné sa version de l’histoire dans un article à la première personne pour The Guardian, en écrivant: « Nous ne faisons pas d’interviews promotionnelles sur Channel 4 News. »

Ce n’était pas la première fois que Guru-Murthy se mettait du mauvais côté d’une star hollywoodienne, bien sûr, après avoir ennuyé le réalisateur Quentin Tarantino deux ans plus tôt lorsqu’il posait des questions sur les liens possibles entre la violence à l’écran et la violence réelle – provoquant le cinéaste de lui dire: « Je te ferme les fesses. »