Meghan remporte le reste de la réclamation pour droit d’auteur contre le tabloïd britannique

Meghan, 39 ans, avait déjà remporté la majeure partie de sa réclamation pour utilisation abusive d’informations privées et violation du droit d’auteur contre Associated Newspapers Limited, l’éditeur du Mail on Sunday et du site Web MailOnline. L’ancienne actrice américaine a poursuivi cinq articles de 2019 qui publiaient de grandes parties d’une lettre qu’elle avait écrite à son père après son mariage en 2018 avec le prince Harry.