Meghan « pourrait donner sa bénédiction » à Lilibet et Archie pour qu’ils voient le roi Charles | Royale | Nouvelles

Meghan Markle « pourrait donner sa bénédiction » à la rencontre de la princesse Lilibet et du prince Archie avec le roi Charles, mais à une condition.

Le duc et la duchesse de Sussex auraient acheté une nouvelle maison au Portugal, et de nombreux fans pensent que cette décision pourrait permettre au couple de se rapprocher de la famille royale – sans avoir à mettre les pieds au Royaume-Uni.

Bien que la duchesse, 43 ans, aurait été préoccupée par cette décision – et Harry avait précédemment affirmé que sa femme ne reviendrait « jamais » au Royaume-Uni – une source proche a suggéré que cette décision pourrait signifier que leurs enfants pourraient avoir une chance de voir leur grand-père paternel.

Archie, cinq ans, et Lilibet, trois ans, ont passé très peu de temps au Royaume-Uni et ont grandi en Californie après qu’Harry et Meghan ont quitté leurs fonctions de membres de la famille royale en 2020. Mais maintenant, il semble que la duchesse autorisera ses enfants à visiter le Royaume-Uni à une condition.

La source a dit Plus près: « Maintenant, si cela est jugé sûr du point de vue de la sécurité, il est probable qu’elle donnera sa bénédiction pour qu’Harry emmène Archie et Lilibet voir leur grand-père, le roi Charles, à un moment donné.