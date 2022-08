Meghan parle de “pardonner” la famille royale

LONDRES –

Meghan, la duchesse de Sussex, dit que “juste en existant”, elle et son mari le prince Harry “ont bouleversé la dynamique de la hiérarchie” lorsqu’ils étaient au Royaume-Uni

L’ancienne actrice a fait les gros titres en Grande-Bretagne mardi avec des propos tenus lors d’une interview avec le magazine américain The Cut. Dans l’interview publiée lundi, la duchesse a déclaré qu’il n’était pas facile de “pardonner” lorsqu’on lui a demandé s’il y avait de la place pour le pardon entre elle, la famille royale et sa propre famille. Elle a également évoqué les liens tendus de Harry avec son père, le prince Charles.

“Je pense que le pardon est vraiment important. Il faut beaucoup plus d’énergie pour ne pas pardonner”, a-t-elle déclaré. “Mais il faut beaucoup d’efforts pour pardonner. J’ai vraiment fait un effort actif, surtout en sachant que je peux tout dire.”

Meghan, 41 ans, et Harry, 37 ans, entretiennent une relation tendue avec la famille royale depuis qu’ils se sont éloignés de leurs fonctions royales et ont quitté le Royaume-Uni au début de 2020, citant ce qu’ils ont qualifié d’intrusions insupportables et d’attitudes racistes des médias britanniques.

Depuis leur déménagement en Californie, où ils sont désormais installés avec leurs deux jeunes enfants, ils ont publiquement évoqué leur mécontentement avec la famille royale. Dans une interview explosive avec Oprah Winfrey l’année dernière, Meghan a parlé du racisme au sein de la monarchie et Harry a déclaré que Charles avait cessé de prendre ses appels.

Interrogé sur le procès en matière de confidentialité de Meghan contre un tabloïd britannique, The Cut – qui fait partie du New York Magazine – a déclaré que la duchesse avait parlé du terrible impact de la “culture tabloïd toxique” sur elle et sur les familles de Harry.

“Harry m’a dit : ‘J’ai perdu mon père dans ce processus.’ Ce n’est pas forcément la même chose pour eux que pour moi, mais c’est sa décision”, a-t-elle déclaré au magazine.

Une porte-parole de Meghan a précisé plus tard que la duchesse faisait référence à la perte de son propre père, Thomas Markle, et a déclaré qu’elle espérait que cela n’arriverait pas à Harry et à son père.

Le couple a signé des accords avec Spotify et Netflix, et la première offre, un podcast mettant en vedette Meghan en tant qu’hôte en conversation avec des célébrités, vient d’être lancée.