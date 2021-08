Meghan McCain The View LIVE – Le dernier épisode de Star diffusé DEMAIN alors que les fans demandent qui la remplacera dans la série à succès

MEGHAN McCain a brutalement annoncé son départ de The View le 1er juillet 2021.

McCain rejoint La vue en octobre 2017 et y est resté quatre saisons au total.

Bien qu’il lui reste deux ans de contrat, McCain abandonnera ses fonctions d’animatrice dans le talk-show de jour à la fin de la 24e saison de l’émission le 6 août 2021.

L’annonce de McCain est arrivée en tête de l’épisode du 1er juillet de The View, disant aux téléspectateurs « Je vais juste déchirer le pansement. »

« Ce n’était pas une décision facile, cela m’a demandé beaucoup de réflexion, de conseil, de prière et de discussion avec ma famille », a-t-elle déclaré.

McCain appelé ses co-stars – Whoopi Goldberg, Joy Béhar, Ensoleillé Hostin, et Sara Haines – les « quatre femmes les plus talentueuses de la télévision » et « la meilleure du secteur ».

