Meghan McCain The View LIVE – Le dernier épisode de Star diffusé AUJOURD’HUI alors qu’elle remercie le personnel de l’émission sur Twitter

MEGHAN McCainLe dernier épisode de The View sera diffusé le 6 août alors qu’elle quitte brusquement la série à mi-contrat.

McCain lui faisait déjà ses adieux la veille de son dernier épisode, remerciant La vue productrice Daniella Greenbaum pour avoir travaillé avec elle tout au long de son mandat dans la série.

« Tu es un ange, un saint, un vrai conservateur. Merci pour votre production, votre amitié et votre soutien. Je suis tellement chanceux d’avoir le privilège de travailler avec vous! McCain tweeté à Greenbaum.

McCain a brusquement annoncé son départ de la série le 1er juillet 2021 après avoir rejoint la série en octobre 2017 et y être restée quatre saisons au total.

Bien qu’il lui reste deux ans de contrat, McCain abandonnera ses fonctions d’animatrice dans le talk-show de jour à la fin de la 24e saison de l’émission le 6 août 2021.

McCain appelé ses co-stars – Whoopi Goldberg, Joy Béhar, Ensoleillé Hostin, et Sara Haines – les « quatre femmes les plus talentueuses de la télévision » et « la meilleure du secteur ».

