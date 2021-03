Ramakrishnan a expliqué: «La rhétorique de Trump aide à mettre en place un certain récit – et les présidents ont un rôle démesuré en termes de mise en forme du récit. Ils n’appellent pas cela une chaire d’intimidateur pour rien, et en particulier Trump, la façon dont il a fréquemment utilisé Twitter aussi. en tant que conférences de presse et remarques spontanées lors de rassemblements électoraux pour encadrer le récit d’une manière particulière, il a probablement joué un rôle. «

Selon Actualités NBC , il y a eu une augmentation de 150% des crimes haineux ciblant les personnes asiatiques depuis 2019. Le fondateur et directeur des données démographiques et de la recherche sur les politiques pour l’organisation à but non lucratif AAPI Data, Karthick Ramakrishnan , a déclaré à NBC News que la forte augmentation des crimes haineux ne peut pas être exclusivement attribuée à la rhétorique raciste de Trump, mais il pense que c’était un facteur.

