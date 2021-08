La semaine dernière de Meghan McCain sur « The View » a connu un début difficile.

Après être apparue en tête de l’épisode de lundi, McCain était visiblement absente lorsque la nièce de l’ancien président Donald Trump, Mary Trump, est apparue dans le talk-show de jour pour promouvoir son dernier livre, « The Reckoning: Our Nation’s Trauma and Finding a Way to Heal » ( le 17 août).

Mary Trump a publiquement pris note. « C’est dommage que votre collègue n’ait pas eu le courage de venir et d’avoir cette conversation avec moi », a-t-elle déclaré aux co-animateurs Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sara Haines et Sunny Hostin.

Le psychologue et auteur est un critique virulent de Trump, tout comme McCain. Mais la fille de l’ancien sénateur de l’Arizona John McCain a déclaré lundi « qu’il n’y a pas de » bon « membre de la famille Trump pour moi ».

« Continuez à souhaiter qu’ils me laissent tous, moi et toute ma famille, seuls (explétifs) », McCain, le seul panéliste conservateur de l’émission, a écrit sur Twitter.

La disparition de McCain pourrait avoir quelque chose à voir avec la précédente apparition de Mary Trump dans le talk-show.

McCain et Mary Trump se sont affrontés pour la première fois sur « The View » lors de la visite de l’auteur en juillet 2020 pour promouvoir son livre à succès, « Too Much and Never Enough: Comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde », lorsque McCain l’a accusée d’avoir « tiré profit » du nom de sa famille.

« En fin de compte, vous obtenez un très bon salaire, mais je ne pense pas que ce soit si légitime », a déclaré McCain à Mary Trump l’année dernière. « Que dites-vous aux gens comme moi qui pensent que c’est juste un excellent moyen pour vous d’obtenir un chèque de paie maintenant ? »

Mary Trump a répondu: « Eh bien, vous avez entièrement droit à votre opinion », mais la psychologue a expliqué qu’elle apporte au livre « son expérience très profonde au sein de la famille ».

Lorsque McCain l’a qualifiée de « famille élargie » qui ne pouvait pas connaître le « fonctionnement interne » des atouts, Mary Trump a répliqué: « Je ne suis pas un étranger qui l’écrit. Je suis sa nièce. »

Lundi, Mary Trump est revenue à « The View » pour discuter de son deuxième livre, « The Reckoning ». Elle a déclaré qu’elle pensait que son oncle était responsable de « la mort inutile de centaines de milliers d’Américains » sous son administration.

« C’est une parodie. Cette personne devrait être tenue pour responsable », a-t-elle déclaré, notant l’échec de Trump à soutenir le vaccin COVID-19. « Nous traversons une période terrible dans ce pays en tenant des hommes blancs puissants responsables de tout… C’est quelque chose que nous devons vraiment changer. »

Interrogée sur une éventuelle course de Trump en 2024, Mary Trump a déclaré: « Une chose que Donald a prouvé, c’est que l’utilisation du racisme comme plate-forme a été un succès, et je pense que c’est pourquoi nous voyons tant de conflits dans ce pays. »

Mary Trump a remercié les co-animateurs présents d’être « disposés à aborder ces sujets très difficiles car le racisme, à mon avis, est au cœur de tout ce qui ne va pas dans l’Amérique du 21e siècle ». En ce qui concerne McCain, Mary Trump a déclaré qu’elle n’avait pas le « courage » de lui faire face.

Après l’interview, McCain a déclaré à Fox News qu’elle n’avait pas rejoint le segment parce que Mary Trump est « trop ​​hors de propos pour mon époque ».

Le mois dernier, McCain a annoncé son départ de « The View » après quatre ans, citant que la pandémie a « radicalement » changé la façon dont elle veut vivre sa vie.

Le dernier jour de McCain sur « The View » est le 6 août.