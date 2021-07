Meghan McCain quitte The View DERNIER – L’hôte de spéculation pourrait être remplacé par Candace Owens ou Kellyanne Conway

QU’EST-CE QUI CHANGERA L’ESPRIT DES NON VACCINÉS ? Alors que la variante delta continue de se propager, le CDC dit aux gens de remettre leurs masques à certains endroits même si vous êtes vacciné – les co-hôtes réagissent et pèsent sur plus d’entreprises exigeant des vaccins. https://t.co/AhpC1le5uq pic.twitter.com/2STFSabZt8

– La vue (@TheView) 29 juillet 2021