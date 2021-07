Meghan McCain quittant The View en dernier lieu: l’hôte critique les médias pour avoir couvert les co-hôtesses avec «une profonde misogynie et du sexisme»

MEGHAN APPELLE LES CO-ANIMATEURS « LES FEMMES LES PLUS TALENTUEUSES À LA TÉLÉVISION »

« Ce n’était pas une décision facile, il a fallu beaucoup de réflexion, de conseil et de prière et de parler à ma famille, » elle a dit.

McCain appelé ses co-stars – Whoopi Goldberg, Joy Béhar, Ensoleillé Hostin et Sara Haines – les « quatre femmes les plus talentueuses de la télévision » et la « meilleure du métier ».