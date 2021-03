McCain avait rejoint Trump en faisant référence avec dérision à Covid-19 comme étant le «Grippe kung» et «Virus de Wuhan» en réponse aux allégations selon lesquelles le virus était originaire de Chine, tandis que les responsables chinois avaient fait valoir que le virus n’avait fait surface pour la première fois à Wuhan qu’après les Jeux mondiaux militaires – une compétition mondiale qui, en 2019, a vu des athlètes militaires du monde entier se rencontrer pour concourir à Wuhan. Alors que Trump et McCain se moquaient de la nature hypersensible des plaintes américaines et de leur insistance sur le fait que le flou quasi-raciste entraînerait un préjudice, rien ne prouvait que le tireur qui avait abattu trois salons de massage dans la région d’Atlanta était motivé par le racisme. En effet, il avait insisté pour avoir tué les femmes en raison de la dépendance sexuelle. Cependant, cela n’a pas empêché de nombreux experts d’établir le lien, notant que sur les huit décès, six des victimes étaient des femmes asiatiques, tandis que deux étaient hispaniques.

