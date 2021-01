Alors que la nouvelle maman Meghan McCain l’a fait revenir à La vue, sa fille nouveau-née a fait ses propres débuts.

Trois mois après la co-animatrice du talk-show de jour, une petite fille avec son mari est née Ben Domenech, la star est revenue de son congé de maternité à son siège à la table (actuellement virtuelle) le lundi 4 janvier. Là, elle a jailli sur sa fille, Liberty Sage McCain Domenech, et a même partagé quelques photos du visage du petit, marquant les débuts du nouveau-né. La nouvelle maman avait auparavant exclu le visage de sa fille des photos qu’elle partageait en ligne.

« J’ai été dans cette bulle d’amour et de bébé et elle est tout simplement parfaite », a déclaré Meghan aux téléspectateurs et à ses collègues coanimateurs. « C’est comme avoir un petit morceau de mon père [John McCain] retour. »

La star a également partagé les photos de son petit sur Instagram, les sous-titrant: « Quelqu’un voulait me voir? » Les instantanés ont capturé la vie à la maison avec Liberty, y compris elle avec Meghan devant un arbre de Noël, jouant sur le sol et enfilant une épingle « 3 MOIS ».