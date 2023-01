Meghan McCain partage la première photo de bébé de son deuxième enfant – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : AP

Meghan Mc CainLa petite fille de est là, tout comme la première photo de la petite Trèfle Jade McCain Domenech! La vue la co-animatrice, 38 ans, s’est rendue sur Instagram pour partager la première photo d’elle et de son mari Ben Domenech‘s deuxième enfant le samedi 21 janvier. «Nous sommes ravis d’accueillir notre nouvelle fille Clover Jade McCain Domenech jeudi matin. Merci à tous pour vos bons vœux – nous sommes tous ravis, heureux, en bonne santé et épuisés ! » elle a écrit avec un cœur noir et un emoji de trèfle. «Voici les femmes fortes. Puissions-nous les connaître. Puissions-nous être eux. Puissions-nous les élever », a-t-elle également déclaré.

Sur l’image, sa fille de 2 ans Liberté peut être vue en train de regarder sa nouvelle sœur qui était emmitouflée dans une couverture blanche, bleue et rouge alors qu’elle dormait dans un berceau transparent. Sur une autre photo, on pouvait voir Clover enfiler un nœud bleu et blanc sur la tête alors qu’elle regardait la caméra avec les yeux légèrement ouverts. Un autre joli cliché a montré Ben blottissant la petite fille alors que Meghan et Liberty la regardaient tous avec amour.

Meghan a partagé les premières photos de son paquet de joie juste deux après avoir accouché le 19 janvier 2021. La nouvelle maman et le bébé sont en bonne santé et à la maison, selon la photo. Meghan et Ben, écrivain et commentateur, se sont mariés le 21 novembre 2017 dans le ranch de sa famille à Sedona, en Arizona.

Le couple a confirmé avoir accueilli le paquet de joie dans une déclaration au Courrier quotidien. “Ben et moi sommes ravis de présenter Liberty à sa petite sœur et de commencer cette nouvelle aventure en famille”, a-t-elle écrit. Ben a ajouté: “La force et l’amour de Meghan pour nos filles sont sans limites. Je me sens si chanceuse qu’elle et Clover se portent bien et j’ai hâte que toute notre famille rencontre notre petite fille.

Juste un jour avant d’accoucher, Meghan a partagé un selfie avec un miroir de bosse de bébé et a révélé qu’elle était “complètement cuite” – semblant sur le point d’éclater à tout moment. Elle brillait dans un ensemble tout gris avec un pull, une jupe et un slip sur Birkenstocks.

