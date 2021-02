Meghan McCain fait face à des réactions négatives après avoir appelé au licenciement du Dr Fauci, se plaignant du déploiement du vaccin

Meghan McCain fait face à des réactions négatives après avoir appelé au licenciement du Dr Anthony Fauci parce qu’elle n’avait pas reçu le vaccin COVID-19.

Au cours de l’épisode de lundi de « La vue, » McCain a partagé à quel point elle était « frustrée » avec le Dr Fauci après son apparition sur « State of the Union » de CNN. McCain a joué un bref segment de son interview avec Dana Bash de CNN, au cours de laquelle Fauci a refusé de recommander si les grands-parents vaccinés peuvent encore voir leurs petits-enfants non vaccinés.

« Il y aura des recommandations à venir. Je ne veux pas faire de recommandation maintenant à la télévision publique », a déclaré Fauci, le principal conseiller en santé de l’administration Biden. « Je voudrais m’asseoir avec l’équipe et y jeter un œil. »

Lundi, McCain, 36 ans, a déclaré que le fait que Fauci « ne puisse pas me dire que si je reçois le vaccin, si je pourrai dîner avec ma famille » est « un message terriblement incohérent ».

Bien qu’elle veuille « être responsable et évidemment attendre mon tour », McCain a qualifié le déploiement de « désastre » et a suggéré qu’elle aurait déjà dû être vaccinée.

«Le fait que moi, Meghan McCain, co-animatrice de ‘The View’, ne sache pas quand ni comment je pourrai me faire vacciner parce que le déploiement pour ma tranche d’âge et ma santé est si nébuleux, je n’ai pas idée quand et comment je l’obtiens », a déclaré McCain.« Je veux l’obtenir. Si vous m’appelez à trois heures du matin, j’irai n’importe où et n’importe quand pour l’obtenir.

La fille de feu le sénateur John McCain est retournée au « The View » en janvier après avoir pris trois mois de congé de ses fonctions d’accueil après la naissance de sa fille, Liberty.

Elle a poursuivi: «Pour ma part, j’aimerais avoir quelque chose à espérer et à espérer parce que si recevoir le vaccin signifie que rien ne change et que nous devons attendre encore quelques années jusqu’à ce que tout le monde l’obtienne, il y a déjà beaucoup de l’obtenir. »

McCain est restée bloquée par ses critiques mardi matin via Twitter, qualifiant le message de Fauci d ‘ »incroyablement incohérent et déroutant ».

« J’ai exprimé honnêtement ma frustration … Je représente les sentiments de nombreux Américains », at-elle a écrit. « Je crois aussi que saint nos personnalités publiques à l’infaillibilité est dangereux et irrationnel. »

Elle a également répondu au message de l’utilisateur de Twitter @ VinGuptaMD qui disait: « Tellement mal avisé de voir des gens comme @MeghanMcCain appeler au remplacement du Dr Fauci. »

« Il m’a dit de ne pas porter de masque et que les masques ne fonctionnent pas quand j’étais enceinte de 3 mois au milieu de Manhattan. Il a ensuite admis que c’était un mensonge intentionnel, alors nous ferions don de masques aux travailleurs essentiels. Maintenant, je suis on leur dit de porter 2 masques », écrit-elle. « Mais oui, je suis » malavisé « . »

McCain appelle au limogeage de Fauci

Bien que McCain ait admis que l’ancien président Donald Trump était également responsable du déploiement du vaccin, la co-animatrice de «View» a déclaré qu’elle était officiellement «au-dessus du Dr Fauci».

Elle a suggéré au président Biden de remplacer Fauci par quelqu’un qui «comprend la science».

« Je pense que nous devons avoir plus de gens qui donnent plus d’opinions », a-t-elle déclaré. « Je pense que l’administration Biden devrait le destituer et mettre en place quelqu’un qui comprend peut-être la science ou qui peut parler comme ces autres pays de la façon dont nous pouvons ressembler davantage à ces autres endroits qui réussissent. »

Plus tard lundi, McCain a doublé son opinion sur Twitter.

« Beaucoup d’entre vous peuvent continuer à adorer l’autel de Fauchi, » elle tweeté. « Je ne suis pas un faux – je n’irai pas à la télévision et ne mentirai pas en disant une chose en privé et une autre à l’antenne. C’est mon opinion. Nous avons besoin de quelqu’un d’autre en charge de la messagerie et du leadership sur les coronavirus. »

Un co-hôte critiqué pour « privilège » et « népotisme »

McCain a fait face à des réactions violentes pour ses remarques, que de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont qualifiées de «privilégiées», de «népotisme» et de «droit». Certains ont même demandé qu’elle soit renvoyée d’ABC.

« 500 000 personnes sont mortes et tout ce dont @MeghanMcCain peut parler, c’est d’elle-même, de son privilège et de son nom de famille » tweeté @ChrisMarius.

Utilisateur @ theresiak1 ajoutée: « #TheView @ABC Il est temps de TIREZ MEGHAN MCCAIN… quel intérêt a droit (juron). Beaucoup attendent pour se faire vacciner. Plus âgé et plus fragile à bien des égards. minimum d’intelligence et de morale. «

Utilisateur @MrErnestOwnes appelé Les remarques de McCain « sourd au ton », ajoutant: « J’ai une meilleure idée. @ABC, renvoyez McCain pour son sens aigu du droit. »

D’autres ont noté que McCain n’est pas un travailleur essentiel.

« @MeghanMcCain, tu n’es pas essentiel ma chérie alors fais la queue comme tout le monde. Votre privilège est flagrant en ce moment, » tweeté @terikateB. Utilisateur @ diddy94404 ajoutée: « Le népotisme n’est pas exactement un » travailleur essentiel « . »

Que disent les co-stars de McCain?

Whoopi Goldberg a jeté une pause publicitaire après les remarques controversées de McCain.

Sunny Hostin, qui a récemment perdu ses deux beaux-parents à cause du COVID-19 à trois jours d’intervalle, mentionné Lundi: « En tant qu’Américains, nous devons arrêter de dénigrer les scientifiques et de questionner les scientifiques, et mon Dieu, suivre la science. Et alors nous serions tous dans un bien meilleur endroit. »

Hostin a ajouté que les Américains sont « en colère » et ont « envie de vaccins » parce que l’administration Trump n’a pas géré cela correctement. «

Co-animatrice Sara Haines mentionné elle est « reconnaissante envers des gens comme le Dr Fauci » parce que « je préfère avoir la bonne réponse plutôt que la faire vite. » Elle a ajouté: « C’est une pandémie, et ils apprennent sur le tas ».

Behar a déclaré qu’elle recevait sa deuxième vaccination cette semaine.