Meghan McCain double sa position sur COVID-19 après un retour de bâton

Meghan McCain devient flack après avoir préconisé que le Dr. Anthony Fauci devrait être viré.

La vue L’animatrice a suscité des critiques le 22 février lorsqu’elle a appelé au retrait de Fauci, qui était directrice de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis depuis 1984, alors qu’elle partageait ses frustrations de ne pas encore être vaccinée.

McCain, 36 ans, a qualifié le processus de déploiement du vaccin COVID-19 de « si nébuleux » avant de critiquer le leadership de Fauci pendant la pandémie, affirmant qu’il devrait être remplacé par quelqu’un qui « comprend la science ».

« Moi, Meghan McCain, co-animatrice de La vue, Je ne sais pas quand ni comment je pourrai me faire vacciner », a-t-elle déclaré aux téléspectateurs.« Je veux l’obtenir. Si vous m’appelez à 3 heures du matin, j’irai n’importe où à n’importe quelle heure pour l’obtenir. Je veux être responsable et évidemment attendre mon tour, mais ce déploiement a été un désastre. »

Le commentateur politique a poursuivi: « Je suis au-dessus du Dr Fauci. Je pense que nous devons avoir plus de gens qui donnent plus d’opinions, et je pense honnêtement très franchement que l’administration Biden devrait le retirer et mettre en place quelqu’un d’autre qui comprend peut-être la science pouvons discuter avec d’autres pays de la façon dont nous pouvons ressembler davantage à ces endroits qui réussissent. »