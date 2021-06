Meghan McCain de The View SLAMS The Bachelor comme «extrêmement problématique» après la sortie de Chris Harrison à cause de remarques «racistes»

THE VIEW’S Meghan McCain SLAMMED La série Bachelor comme « extrêmement problématique ».

L’ancien animateur, Chris Harrison, a récemment quitté l’émission après avoir été accusé d’avoir tenu des propos « racistes ».

L'ancien animateur, Chris Harrison, a récemment quitté l'émission après avoir été accusé d'avoir tenu des propos « racistes »

Meghan dit le La vue: « Je n’aime pas Le célibataire. Je m’excuse auprès de notre société mère ABC – je ne veux pas manquer de respect pour le travail qui est fait sur ce réseau, mais c’est une émission extrêmement problématique.

« Il n’y a pas de corps différents – de personnes différentes. La datation consiste à découvrir le monde. Je suis sorti avec toutes sortes de races, avec toutes sortes de personnes, car je ne savais jamais qui allait être celui-là.

« Je pense que cela reflète davantage 2021, donc je pense que la série a beaucoup de relooking à faire de différentes manières qui vont bien au-delà de l’hôte. »

Meghan a également déclaré à propos de l’interview de Chris avec l’animatrice Extra et ancienne de Bachelorette, Rachel Lindsay: « S’il y a une chose que nous avons tous apprise au cours de la dernière année et demie, et toute notre vie dans ce pays, mais surtout depuis le meurtre de George Floyd, c’est qu’il est important d’écouter. C’est une femme noire qui parle de son expérience.

Meghan a poursuivi: «Il n'y a pas de corps différents – de personnes différentes. Les rencontres, c'est découvrir le monde'

Hier, Chris surpris les fans quand il a révélé qu’il quittait son rôle d’hôte de Bachelor Nation après 19 ans.

Avec une photo de lui lors d’une émission de retrouvailles, il a écrit: «J’ai eu une course vraiment incroyable en tant qu’hôte de la franchise The Bachelor et maintenant je suis ravi de commencer un nouveau chapitre. Je suis très reconnaissant à Bachelor Nation pour tous les souvenirs que nous avons créés ensemble.

« Alors que mon voyage de deux décennies se termine, les amitiés que j’ai nouées dureront toute une vie. »

Chris a défendu le candidat lors d'un entretien avec Rachel sur Extra, déclarant: « Nous avons tous besoin d'un peu de grâce, d'un peu de compréhension, d'un peu de compassion »

Le scandale du racisme de Rachael a failli la séparer elle et Matt

Rachel Lindsey a déclaré à Extra mardi: « Je n’étais pas attendant pour que cela se produise, pas après l’annonce.

«Je pense que plusieurs anciens candidats se sont manifestés et ont dit qu’ils ne voulaient pas qu’il fasse partie de Paradise. Je pense que Katie Thurston, son tout dernier tweet avant d’aller filmer sa saison était que Chris devait s’éloigner », a poursuivi l’animateur du podcast.

«Je pense que, couplé à l’interview qui s’est déroulée sur cette scène même, l’a peut-être conduit à ne pas revenir.

«Eh bien, cela fait 19 ans et si vous regardez l’émission, nous voyons de moins en moins Chris. 19 ans, c’est un grand accomplissement. C’est peut-être le cas. Nous ne savons pas. Peut-être qu’ils étaient prêts à passer à autre chose », a déclaré Rachel.





L’année dernière, un concurrent de Célibataire, Matt James‘ saison, Rachel Kirkconnell, a été découvert comme ayant assisté à une fête sur le thème des plantations Antebellum en 2018.

Chris a défendu le candidat lors d’une interview avec Rachel sur Extra, déclarant: « Nous avons tous besoin d’un peu de grâce, d’un peu de compréhension, d’un peu de compassion. Parce que j’ai vu des trucs en ligne… encore une fois, ce truc de « juge, jury, bourreau » où les gens déchirent simplement la vie de cette fille. «

Après le contrecoup, Chris a démissionné de la série et s’est publiquement excusé auprès de Rachel.

Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe ont remplacé Chris en tant qu’hôtes de cette saison de The Bachelorette.