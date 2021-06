Meghan McCain de The View qualifie de manière choquante la vice-présidente Kamala Harris de «crétin» lors d’une interview défensive sur la crise frontalière

Meghan McCain de THE View a vivement critiqué Kamala Harris, ajoutant à l’explosion d’indignation suscitée par les commentaires du vice-président sur la frontière.

« Je pensais qu’elle avait l’air d’un crétin quand elle parlait à Lester Holt », a déclaré McCain vendredi, se référant à une interview virale dans laquelle Harris a déclaré qu’elle n’avait pas visité la frontière.

L’animateur de View a fustigé les commentaires de Harris lors d’une interview que le vice-président a eue avec Lester Holt Crédit : ABC

McCain s’est ensuite rendu sur Twitter pour critiquer Harris Crédit : Twitter

« Son rire nerveux me rend nerveux qu’elle ne sache pas ce qu’elle fait. »

McCain a abordé le sujet de discussion lors d’un panel de The View qui comprenait le sénateur Joni Ernst et la comédienne Michelle Buteau.

« Même certains collègues démocrates pensent qu’elle gère mal la crise », a déclaré McCain à propos de Harris en introduisant le sujet.

Dans l’interview désormais tristement célèbre de Lester Holt de NBC plus tôt cette semaine, on a demandé à Harris si elle se rendrait à la frontière sud.

« Donc, tout cet ensemble – cet ensemble – toute cette histoire à propos de la frontière. Nous sommes allés à la frontière. Nous sommes allés à la frontière », a répondu le vice-président énervé.

Harris a été critiquée pour avoir ri lorsqu’on lui a demandé si elle avait visité la frontière Crédit : MSNBC

McCain a déclaré que le rire de Harris donnait l’impression qu’elle ne savait pas ce qu’elle faisait Crédit : Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

McCain a fait ces commentaires en présentant un panel qui comprenait Joni Ernst Crédit : Getty

Lorsque Holt lui a rappelé qu’elle n’avait en fait pas voyagé jusqu’à la frontière, elle a ri et a dit : « Je ne suis pas allée en Europe.

« Et je veux dire, je ne – je ne comprends pas le point que vous faites valoir. Je ne sous-estime pas l’importance de la frontière. »

Lors d’une visite diplomatique au Guatemala lundi, Harris a dit aux migrants de ne pas venir dans un autre commentaire qui a suscité la colère d’Internet.

« Je veux être clair avec les gens de cette région qui envisagent de faire ce voyage dangereux jusqu’à la frontière américano-mexicaine : ne venez pas. Ne venez pas. »

Harris a fait un voyage au Guatemala pour s’attaquer aux « causes profondes de la migration » Crédit : MSNBC

McCain est vue ici avec son défunt père, le sénateur John McCain Crédit : Getty – Contributeur

Après ses voyages au Guatemala et au Mexique, on a de nouveau demandé à Harris quand elle se rendrait à la frontière dans une interview avec la journaliste colombienne Ilia Calderon.

« J’ai dit que je vais à la frontière », a répondu le vice-président.

Lorsque Calderon a commencé à interrompre, la vice-présidente a claqué : « Je n’ai pas fini… » alors qu’elle agitait son doigt.

Elle a ajouté : « J’ai dit que j’allais à la frontière. Et aussi, si nous voulons faire face aux problèmes à la frontière, nous devons faire face aux problèmes qui poussent les gens à se rendre à la frontière – à fuir la frontière. »

Lorsqu’elle a de nouveau posé la question, elle a répondu : « Je vous tiendrai au courant. »

Le président du Guatemala a ensuite qualifié la position américaine en matière d’immigration de « tiède » Crédit : Reuters

L’attachée de presse Jen Psaki a déclaré plus tard qu’elle « s’attend » à ce que Harris se rende à la frontière Crédit : Reuters

Le contrecoup est venu alors que le président guatémaltèque Alejandro Giammattei a critiqué la politique d’immigration américaine après sa rencontre avec Harris.

Dans une interview avec Fox News, il a déclaré : « Ce qu’ils ont dit [in the US] c’est qu’ils vont promouvoir l’unification familiale – alors les coyotes ont emmené les enfants et les adolescents aux États-Unis, et la commande était pleine, pas seulement avec des gens du Guatemala.

« [That] C’est pourquoi notre proposition est que les messages soient clairs. Mais si vous avez un message tiède, cela ne fait que créer l’opportunité de mal interpréter. »

Les commentaires de Harris interviennent alors que les données montrent que les postes frontaliers ont grimpé en flèche de 674% et que la Maison Blanche a promis 4 milliards de dollars pour lutter contre les « causes profondes de la migration » dans des pays comme le Guatemala.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu’elle « s’attend » à ce que Harris se rende à la frontière à l’avenir.

« Ce qui a été son objectif, quelle est la mission en particulier, est de travailler avec les dirigeants du Triangle du Nord », a déclaré Psaki.

« L’objectif de ce voyage est de rencontrer des dirigeants, d’avoir une discussion sur la manière de lutter contre la corruption, de lutter contre les causes profondes, de travailler ensemble pour relever les défis humanitaires dans ces pays. »