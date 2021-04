MEGHAN McCain a déclaré que les insultes raciales de «l’oncle Tim» portées contre le sénateur Tim Scott après avoir déclaré que l’Amérique n’était pas un pays raciste tout en réfutant le discours du président Biden au Congrès la «dégoûtaient».

S’exprimant sur The View jeudi, McCain a déclaré que « la nuit a été gâchée » après avoir vu l’expression tendance sur Twitter, ajoutant qu’il semble « qu’il n’y a rien de mal à être raciste envers les hommes noirs tant qu’ils sont républicains ».

S’exprimant jeudi dans The View, McCain a déclaré que des insultes avaient été adressées au sénateur Tim Scott après avoir déclaré que l’Amérique n’était pas un pays raciste hier la « dégoûtée ». Crédit: The View

Tim Scott est le seul sénateur républicain noir au Congrès américain Crédit: AP

L’expression «Oncle Tim» a suivi pendant plusieurs heures sur Twitter mercredi, après que Scott ait livré la réfutation du GOP au premier discours présidentiel de Biden au Congrès.

Dans ses remarques, Scott a noté que s’il a été victime de racisme, « l’Américain n’est pas un pays raciste ».

Il a également accusé les démocrates d’utiliser la race comme une « arme politique » et a fait valoir qu’il est tout aussi raciste de dire aux enfants blancs qu’ils sont des « oppresseurs ».

« C’est à l’envers de lutter contre la discrimination avec une discrimination différente. Et il est faux d’essayer d’utiliser notre passé douloureux pour fermer malhonnêtement les débats dans le présent », a-t-il déclaré.

Les commentaires de Scott ont semblé susciter la colère de certains progressistes sur les réseaux sociaux, suscitant une multitude de tweets relayant la pièce sur son nom que les critiques qualifient de raciste.

Un certain nombre de conservateurs ont fait irruption dans l’indignation que « Oncle Tim » ait été autorisé à devenir un sujet tendance sur la plate-forme.

Se joignant à la voix de l’indignation était McCain, qui a qualifié le traitement de Scott de « dégoûtant » sur The View jeudi.

« Tim Scott, je suis un grand fan de lui », a-t-elle déclaré au panel. «Il a raconté une histoire sur le fait d’avoir grandi dans la pauvreté et d’avoir dû emménager avec sa grand-mère et d’avoir trois membres de sa famille vivant dans une pièce et son oncle prétendant lire un journal pour montrer un bon exemple.

« Il a expliqué les raisons politiques pour lesquelles il est républicain. En réponse, il avait tendance sur Twitter à s’appeler oncle Tom et oncle Tim, ce que de nombreux Américains considèrent comme une insulte raciale », a-t-elle poursuivi.

McCain a déclaré que la phrase tendance sur Twitter avait « gâché ma nuit » Crédit: The View

Tim Scott est appelé Oncle Tom par les progressistes. Mais c’est un oncle Tim. – Jeune papa (@Toure) 29 avril 2021

McCain a alors semblé faire allusion à deux poids deux mesures parmi la gauche, ajoutant: « Il n’y a rien de mal à être raciste et à utiliser des insultes raciales envers les hommes noirs tant qu’ils sont républicains. »

« Je suis dégoûtée par la réponse qui lui a été faite », tonna-t-elle. «Frappez-le sur la politique, mais la façon dont on parle de lui, la façon dont il n’est pas respecté, ne me parlez pas de race dans ce pays.

« Ne me parlez pas des problèmes de racisme quand il est normal de parler et de traiter un homme noir de cette façon qui se trouve être le sénateur noir républicain le plus célèbre du pays. »

McCain a également exprimé sa déception sur Twitter pour avoir permis à «Oncle Tim» de suivre une tendance «pendant 11 heures, ce qui est censé être contraire à leurs politiques et normes».

« Cela ne serait pas arrivé s’il était démocrate », a-t-elle poursuivi.

«Cela m’a fait mal, m’a attristé et dégoûté. Je suis tellement dégoûté.

« Pour le sénateur Scott, nous sommes tellement nombreux à vous soutenir et à vous aimer et à penser que vous avez fait un travail fantastique. »

McCain a conclu en exhortant Scott à se présenter à la présidence en 2024.

McCain a ensuite semblé faire allusion à deux poids deux mesures parmi la gauche, ajoutant: « Il n’y a rien de mal à être raciste et à utiliser des insultes raciales envers les hommes noirs tant qu’ils sont républicains. » Crédit: The View

Le fait que «Oncle Tim» soit à la mode sur Twitter vous dit tout ce que vous devez savoir sur la gauche – Prix Javon 🇺🇸 (@realJavonPrice) 29 avril 2021

L’animateur Whoopi Goldberg a qualifié le comportement contre Scott d ‘ »horrible », mais a dit « vous ne savez pas qui » est derrière les remarques.

«Vous ne savez pas si la personne est noire, blanche ou féminine, alors j’ai tendance à rester à l’écart de ce genre de choses», dit-elle.

Repoussant McCain, elle a déclaré: « L’une des choses qui me dérangeait, c’est que les gens parlent, si c’est comme ça que vous allez agir envers un gars, vous savez, vous ne devriez pas parler de racisme.

« Eh bien, vous devriez parce que nous l’avons vu pendant quatre ans s’adresser à diverses personnes, à différents types de personnes. Donc, le racisme est bien vivant dans ce pays … qu’il soit dirigé contre les musulmans ou contre les Mexicains ou les Noirs. , c’est ici. »

Tout comme McCain, un certain nombre d’autres conservateurs se sont prononcés contre les remarques concernant Scott sur Twitter.

« Twitter choisit de diriger une attaque raciste de la gauche contre le sénateur Tim Scott », a tweeté Mollie Hemingway du fédéraliste. « Apparemment, ils veulent qu’il souffre pour le crime de surpasser Biden via un discours très efficace. »

L’animateur Whoopi Goldberg a qualifié le comportement contre Scott de « horrible », mais a déclaré « vous ne savez pas » qui est derrière les remarques Crédit: The View

Javon Price, analyste politique A1, qui est noir, a tweeté: « Le fait que« Oncle Tim »soit tendance sur Twitter vous dit tout ce que vous devez savoir sur la gauche. »

Dans son discours de mercredi soir, Scott a plaidé avec la gauche pour trouver un « terrain d’entente » dans les discussions sur la race.

Il a également accusé le président Biden de «déchirer les États-Unis» avec ses politiques de division.

« Notre président semble être un homme bon. Son discours était plein de bonnes paroles », a déclaré Scott.

« Mais le président Biden vous a promis un type spécifique de leadership. Il a promis d’unir une nation. Pour abaisser la température. Pour gouverner pour tous les Américains, peu importe comment nous avons voté.

« C’était le ton. Vous venez de l’entendre à nouveau, » continua-t-il. « Mais notre nation a faim de plus que de vaines platitudes. »