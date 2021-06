Meghan McCain de THE View a remis en question le catholicisme dévot du président Joe Biden, affirmant que sa position sur l’avortement fait un « grave tort » au pays et qu’il devra répondre par lui-même lorsqu’il rencontrera son « créateur ».

L’expert conservateur a lancé une tirade contre le président pour sa position en faveur de l’avortement, affirmant qu’il se faisait « un grave tort spirituel » parce que sa théologie n’était pas alignée sur sa politique.

Meghan McCain a déclaré que la position de Biden sur l’avortement était un danger « grave » pour le pays Crédit : ABC

« Si vous êtes un fervent catholique comme le prétend le président Biden, l’avortement est un péché capital qui peut vous faire un profond tort spirituel », a déclaré McCain lors de l’émission de lundi.

« Le président Biden avait soutenu l’amendement Hyde jusqu’en 2019, date à laquelle il a décidé de se présenter à la présidence et l’amendement Hyde signifie que le gouvernement fournirait un financement fédéral pour l’avortement », a-t-elle expliqué.

« Et il a montré dans ce prochain budget qu’il est pour cela et je pense que c’est en quelque sorte le seuil », a-t-elle expliqué à propos du flop de Biden.

« Parce que s’il est pour le financement fédéral de l’avortement et je sais que les femmes de la série ne sont pas d’accord avec moi, mais en ce qui me concerne, l’avortement est un meurtre et cela signifie que le gouvernement finance le meurtre de l’enfant à naître. »

Elle a dit que Biden devra parler à son « créateur » le moment venu Crédit : AP

McCain, qui est un fervent partisan de la vie, a déclaré que la position de Biden était en contradiction directe avec sa foi et sa foi.

« Nous devons, en tant que pro-lifers, lutter pour les droits de l’enfant à naître, et c’est une doctrine aussi ancienne que l’Église catholique elle-même. »

« Il doit donc choisir sa position officielle », a-t-elle expliqué, ajoutant qu’il devrait également préciser s’il est lui-même » personnellement opposé à l’avortement » mais ne veut pas mettre en œuvre ses convictions personnelles sur le pays.

« Je ne comprends jamais cet argument », a-t-elle soutenu. « C’est comme dire, je suis personnellement opposé au meurtre mais si vous voulez assassiner un peu, ça va parce que ce n’est pas mon problème. Ça ne s’enregistre pas avec moi, je ne comprends pas. »

« C’est donc finalement à l’église, mais il marche sur une ligne très fine ici et finalement, tous ces problèmes sont littéralement la vie ou la mort pour les catholiques pour les chrétiens pieux. »

« Et il devra finalement parler à son créateur, le moment venu, comme nous le faisons tous et réconcilier sa politique avec sa foi personnelle. »

« Et je crois qu’il se fait un grave préjudice spirituel et fait du mal à ce pays. »

Les commentaires de McCain interviennent après que les évêques ont voté pour supprimer le rite de communion des politiciens qui favorisent l’avortement.

La Conférence des évêques catholiques des États-Unis a voté vendredi l’adoption de la mesure restrictive par 168 voix contre 55, avec six abstentions.

Biden pense cependant que le vote était symbolique et qu’il pourra probablement participer.

« Je ne pense pas que cela se produira », a déclaré Biden, notant que le problème était une « affaire privée ».