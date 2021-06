La co-animatrice de THE VIEW, Meghan McCain, a critiqué Alexandria Ocasio-Cortez pour avoir rejeté les inquiétudes concernant une recrudescence des crimes violents aux États-Unis en les qualifiant d' »hystérie ».

Dans une émission de lundi sur le gabfest de jour, McCain a riposté aux remarques du brûlot démocrate, insistant sur le fait que les Américains sont autorisés à s’inquiéter de la hausse des taux de meurtres dans certaines des grandes villes du pays.

McCain a riposté aux remarques du brûlot démocrate lundi

L’AOC a qualifié dimanche d' »hystérie » l’augmentation des taux de criminalité Crédit : AP

« Les faits sont des choses têtues », a commencé McCain. « Il y a une énorme crise d’homicides dans le pays. Et qu’AOC le veuille ou non, il est normal que les gens s’inquiètent d’un pic d’homicides.

« Je pense que ça va être très efficace pour la mi-session. »

McCain a également dénoncé les appels à « dépenser la police », une motion soutenue par l’AOC, la qualifiant de « la chose la plus stupide que j’aie jamais entendue ».

« Les stratèges démocrates sont très préoccupés par l’efficacité de la terminologie » financer la police « pour voter et voter aux primaires », a-t-elle déclaré à ses collègues panélistes après que la co-animatrice Sara Haines a déclaré qu’elle pensait que le terme était utilisé par les républicains pour campagne contre la gauche.

« Je pense qu’il est important pour les républicains de comprendre que les démocrates se prosternent devant un public de Twitter à de nombreuses reprises. Ils se prosternent devant les médias. Et il a été démontré que statistiquement, si Twitter était un bloc de vote, ce serait le deuxième bloc de vote libéral … district du Congrès aux États-Unis », a déclaré McCain.

« Donc, le plus grand cadeau que les républicains aient jamais reçu est le terme » financez la police « . Et soyons très clairs : les républicains n’ont pas proposé cela. J’ai pensé que c’était la chose la plus stupide que j’aie jamais entendue lorsque j’ai entendu qu’elle était utilisée pour la première fois. »

McCain a également qualifié de « dépenser la police » la « chose la plus stupide » qu’elle ait jamais entendue

AOC a déjà soutenu les appels à financer la police dans son New York natal Crédit : Reuters

AOC a également été critiqué sur les réseaux sociaux

La bordée de McCain contre l’AOC est intervenue après que la membre du Congrès a rejeté les reportages sur l’augmentation des crimes violents dans un certain nombre de grandes villes des États-Unis, y compris dans son New York natal.

« Nous voyons ces gros titres sur les augmentations en pourcentage », a déclaré AOC lors d’une réunion Zoom dimanche avec le représentant Jamaal Bowman.

« Maintenant, je veux dire que tout dommage est inacceptable et excessif, mais je veux aussi m’assurer que cette hystérie, vous savez, que cela ne provoque pas d’hystérie et que nous examinons ces chiffres dans leur contexte afin que nous pouvons prendre des décisions responsables sur ce qu’il faut allouer dans ce contexte. »

Les fusillades dans la Big Apple ont augmenté de 64% par rapport à la même période l’année dernière, selon les données de l’Ordre national fraternel de la police.

Ailleurs dans le pays, les fusillades ont augmenté de 126% à Portland au cours des 12 derniers mois et de 51% à Los Angeles.

Les homicides à New York ont ​​bondi de 12%, selon les données du NYPD.

Atlanta (+41%), Chicago (+4%), Philadelphie (+36%) et Portland (+533%) ont également connu une augmentation des homicides.

AOC n’a pas seulement été critiquée par McCain, mais aussi largement sur les réseaux sociaux pour sa remarque « d’hystérie ».

Le journaliste Glenn Greenwald a critiqué l’AOC pour avoir voté le mois dernier pour augmenter le financement de la police du Capitole tout en insistant sur le fait que les inquiétudes concernant la hausse des taux de criminalité étaient hystériques.

« AOC se moque des gens ordinaires comme d' »hystériques » qui ont peur des crimes violents dans leur quartier : des gens qui, contrairement à elle, n’ont pas beaucoup de sécurité privée », a-t-il tweeté.

« Pourtant, elle vient d’agir pour garantir 2 milliards de dollars de dépenses supplémentaires à la police qui la protège. »

Marine Samuel Poulin, 21 ans, a été touché dans le dos par une balle perdue à Times Square dimanche soir Crédit : Facebook

Le rédacteur en chef de Federalist, Christopher Bedford, a ajouté: « Le plus gros pic de crimes violents depuis que les États-Unis ont commencé à tenir des registres n’est pas » l’hystérie « , c’est réel et ses victimes aussi. C’est honteux. »

« Jusqu’à ce qu’un vagabond fasse irruption dans sa Tesla ou qu’une foule mette à sac son Whole Foods, AOC plaidera en faveur de politiques qui signifient que des milliers d’autres personnes seront victimes de criminels enhardis », a ajouté l’animateur de radio Buck Sexton.

Un jeune Marine a été touché dans le dos par une balle perdue à Times Square dimanche soir, le soir même de la réunion d’AOC avec Bowman.

Samuel Poulin, 21 ans, a été touché lorsqu’un colporteur de CD a ouvert le feu à l’extérieur de l’hôtel Marriott. Il visitait la ville depuis Northville et se promenait dans la rue avec sa famille à l’époque.

Une enquête sur la fusillade est toujours en cours et le tireur est toujours en fuite. Il est entendu que les blessures de Poulin ne mettent pas sa vie en danger.

Le maire sortant de New York, Bill de Blasio, a dévoilé un nouveau plan visant à augmenter les patrouilles de police à Times Square à la suite de la fusillade.

« Maintenant, nous avons vu des modèles à Times Square que nous allons aborder de manière très, très agressive », a-t-il déclaré.

De Blasio a déclaré qu’il voulait « s’assurer que quiconque se rend à Time Square sache qu’il est en sécurité ».