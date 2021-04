Meghan McCain de The View critique les gauchistes qui veulent de la «  violence contre les républicains  » pour le coup de poing de Biden de Liz Cheney

THE VIEW’S Meghan McCain a qualifié les républicains de «tribaux» dans la façon dont ils traitent les républicains qui interagissent avec les démocrates, comme la façon dont Liz Cheney a frappé Joe Biden après son discours de mercredi.

Après que la représentante Liz Cheney ait été vue en train de cogner le président après son premier discours au Congrès, les conservateurs ont commencé à la fustiger en ligne – mais McCain est venu à sa défense et a déclaré que le parti était « tribal ».

McCain a critiqué les républicains et les démocrates pour avoir fait des gestes à travers les lignes de parti Crédit: ABC

Les républicains ont fustigé Liz Cheney pour avoir heurté Joe Biden Crédit: Twitter ABC

« Ce n’est pas nouveau. Cela me rappelle quand Chris Christie a serré dans ses bras le président Obama après l’ouragan Sandy et cela a pratiquement ruiné ses chances de devenir président », McCain mentionné pendant le spectacle de vendredi.

« Maintenant, je ne suis pas surpris par cela. Je pense que les républicains sont tribaux, et en ce moment, on nous a vendu une facture du président Biden étant un modéré et atteignant l’allée », a-t-elle poursuivi.

« Et à part des coups de poing visiblement, il devrait faire des choses plus concrètes, comme travailler ensemble sur des factures et des choses pour réparer le pays », a poursuivi le co-animateur.

« Mais j’aime vraiment Liz Cheney, j’ai aimé Liz Cheney pendant longtemps », a poursuivi McCain. « J’aime les gens indépendants, j’aime les penseurs indépendants, j’aime toute personne qui est la fille d’un politicien qui montre que nous pouvons réellement réussir et que ce n’est pas que du népotisme. »

McCain a appelé les républicains tribaux sur la façon dont ils interagissent avec les membres de leur parti Crédit: The Mega Agency

Elle a ensuite fustigé la gauche pour être également en faute Crédits: Getty

Cependant, lorsque la co-animatrice Joy Behar a repoussé l’idée que les conservateurs se moquent de l’un de leurs membres, McCain a également repoussé.

« Ce truc de tribalisme est une chose, mais c’est juste une question de courtoisie commune », a déclaré Behar. « Ils ont paniqué à ce sujet. Vous pourriez être en désaccord avec les politiques de Biden jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas serrer la main d’une personne. »

McCain voulait souligner que les deux parties étaient à blâmer.

« Alors ne dites pas aux gens de monter et d’être violent envers les républicains dans les restaurants et les gens de l’administration Trump, comme l’a fait la membre du Congrès Maxine Waters », a répondu McCain.

«Appelons un chat un chat ici, la gauche est tout aussi mauvaise», a-t-elle conclu.

McCain faisait référence aux récents commentaires de Waters concernant le procès de Derek Chauvin dans la mort de George Floyd, disant que les gens devraient monter et protester si Chauvin était déclaré non coupable.

Elle faisait également référence à une série d’incidences de personnes demandant aux républicains dans les restaurants pourquoi ils avaient voté contre un certain projet de loi destiné à aider le pays.