Meghan McCain de THE View a comparé le « jack *** » qui a confronté Tucker Carlson dans un magasin de pêche à la personne qui a tiré sur Stephen Scalise.

Au cours du week-end, un homme s’est approché de Carlson dans un magasin de pêche et lui a dit : « Tu es le pire être humain connu de l’humanité. »

Un homme a affronté Tucker Carlson dans un magasin de pêche ce week-end Crédit : Youtube/La vue

Meghan McCain a claqué l’embuscade Crédit : Youtube/La vue

L’homme, Dan Bailey, a ensuite critiqué Carlson pour son scepticisme vis-à-vis des vaccins et ses commentaires à caractère raciste au cours de la courte conversation, qui a été capturée en vidéo.

McCain a qualifié la confrontation de dangereuse et a critiqué Bailey pour avoir approché Carlson alors qu’il était en vacances avec sa famille.

« Si vous pensez qu’aborder un personnage public alors qu’il achète du matériel de pêche avec sa famille en vacances, c’est en quelque sorte accomplir quelque chose ou changer le cœur ou l’esprit de quelqu’un – vous êtes un hypocrite et avez totalement perdu l’intrigue », a-t-elle tweeté lundi matin .

Lors de l’émission de lundi de The View, l’ensemble du panel a commenté la confrontation.

Alors que tous semblaient convenir que Carlson n’aurait pas dû être approché alors qu’il était avec sa famille, Sunny Hostin a également souligné que Carlson encourageait les confrontations dans sa propre émission.

« Cette année, Tucker Carlson a dit à son public de harceler les personnes qui portent des masques faciaux à l’extérieur », a déclaré Hostin.

« Il a également déclaré que les membres du public devraient signaler les parents à la police et aux services à l’enfance s’ils voient des enfants porter des masques pendant qu’ils jouent. »

MCCAIN SLAM CONTRE CARLSON

McCain a exprimé sa crainte que la confrontation Carlson n’ouvre la porte aux gens pour aborder des problèmes avec d’autres personnalités publiques, et a qualifié l’homme qui a approché l’animateur de Fox News de « jack *** ».

« Aussi incendiaire que beaucoup de gens trouvent Tucker Carlson, ils trouvent les femmes de cette émission tout aussi incendiaires, pour différentes raisons », a déclaré McCain.

« Donc, si tout va bien et qu’il faut s’y attendre, peut-être qu’on s’attend à ce que, où que nous allions, les gens s’approchent de nous et crient et disent des choses. »

Elle a ensuite comparé la brève interaction au match de baseball du Congrès où le représentant Steve Scalise a été abattu en 2017.

« Nous vivons à une époque où des gens comme Steve Scalise sont abattus et blessés au point où nous ne savons pas s’il va littéralement survivre et maintenant il doit marcher avec une canne parce que les gens ne contrôlent pas eux-mêmes et ne contrôlent pas leur santé mentale et ils veulent éliminer leur agression contre des personnalités publiques », a déclaré McCain.

« C’est incroyablement dangereux », a-t-elle ajouté.

Un porte-parole de Fox News a qualifié la confrontation d' »inexcusable ».

« Tenir une embuscade à Tucker Carlson alors qu’il est dans un magasin avec sa famille est totalement inexcusable », indique le communiqué.

« Aucune personnalité publique ne devrait être accostée quelle que soit sa conviction politique ou ses convictions simplement en raison de l’intolérance d’un autre point de vue. »

McCain a critiqué Bailey pour avoir « accosté une personnalité publique » Crédit : Twitter/Meghan McCain