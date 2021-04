Meghan McCain de THE View a appelé à la « compassion » après qu’une mère géorgienne a critiqué une école pour avoir forcé sa fille de six ans à porter un masque facial.

Courtney Ann Taylor a exigé que les membres du conseil scolaire du comté de Gwinnett «retirent ces masques de mon enfant» car «les jeunes enfants ne sont pas affectés par ce coronavirus».

Meghan McCain a pris la défense de la maman

Fox News a rapporté que la mère était « devenue virale » après avoir interrogé les membres du conseil d’administration sur la nécessité de rendre les enfants à distance sociale et de porter des masques faciaux en Géorgie.

«Nous sommes le 15 avril 2021 et il est temps. Enlevez ces masques de mon enfant», a déclaré Taylor.

D’autres parents ont applaudi et ont montré leur soutien à sa position.

La mère en colère a également déclaré aux membres du conseil que, malgré les conseils de santé officiels des écoles, les Géorgiens avaient voté pour les cinq membres du conseil scolaire – et non pour les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Meghan McCain de The View a déclaré qu ‘ »une amie de l’école de son enfant – une fille de 11 ans – [reportedly] s’est suicidé dans cette pandémie de Covid », pendant« l’isolement »forcé.

On a dit aux téléspectateurs « qu’il existe de nombreuses façons de mourir de ce virus ».

Ils ont également entendu dire que l’enfant de la mère est tellement bouleversée qu’elle « pense qu’elle est le seul bébé au monde. [who] n’a pas pu avoir de date de lecture.

« Nous devons avoir de la compassion et de la grâce pour les mamans comme elle. »

Le thème des masques faciaux a été abordé sur The View

Taylor avait dit: «Ce n’est plus mars 2020.

«Nous avons trois vaccins, chaque adulte dans l’état de Géorgie qui souhaite ce vaccin est éligible pour l’obtenir, dès maintenant, et chacun de nous sait que les jeunes enfants ne sont pas affectés par ce virus.

«Ils ne le sont pas, et c’est une bénédiction.

«Mais en tant qu’adultes, qu’avons-nous fait de cette bénédiction?

« Nous l’avons poussé sur le côté et nous avons dit que nous ne nous en soucions pas, ‘Vous allez toujours porter un masque sur votre visage tous les jours, enfants de cinq et six ans, vous ne pouvez toujours pas jouer ensemble sur la cour de récréation comme des enfants normaux, sept et huit ans.

«On s’en fiche. Nous allons toujours vous forcer à porter un fardeau qui n’a jamais été le vôtre. Honte à nous! »

Sa fille bouleversée l’avait suppliée de prendre la relève en son nom, a-t-elle ajouté.

Taylor a expliqué avec émotion: «Elle dit: ‘Vas-tu leur dire ce soir? Dites-leur que je ne veux plus porter ça. Et je dis « Bébé, il n’est pas encore temps de mener cette bataille. »

«Nous sommes le 15 avril 2021 et il est temps. Enlevez ces masques de mon enfant.