WHOOPI Goldberg a critiqué Meghan McCain pour avoir assimilé Joe Biden à Donald Trump et pour avoir dit que Biden « s’était embarrassé » lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine – avant de s’excuser pour ses propos.

Les co-stars de View se sont lancées dans un débat houleux lors de l’émission de jeudi après que McCain ait qualifié le refus de Biden d’une question d’un journaliste de CNN de « 100% Trumpy ».

Whoopi Goldberg a critiqué Meghan McCain pour avoir assimilé Biden à Trump Crédit : ABC

« Ce n’est pas parce que Trump était si mauvais que cela n’absout le mauvais comportement de Biden », a déclaré McCain à propos de l’interaction. « Ce qu’il vient de faire, c’est à 100% Trumpy. »

« Je voudrais juste un peu de cohérence intellectuelle », a-t-elle poursuivi. « Si Trump avait fait cela, nous crierions à pleins poumons d’une manière ou d’une autre. »

McCain a ensuite déclaré que les « crises de Biden contre elle » étaient « non seulement inconvenantes et ridicules, mais le faire dans un pays étranger sous ce genre de forme particulièrement bizarre ».

Elle a également présenté les excuses de Biden à la journaliste de CNN, Caitlyn Collins, en disant « juste parce que Biden a obtenu un laissez-passer jusqu’à présent, ce qu’il a et continue de le faire, il n’est dans l’intérêt de personne de le traiter comme à la télévision d’État … c’est la plus grande différence entre les États-Unis et la Russie.

Goldberg a ensuite présenté ses excuses à McCain pour son intervention Crédit : ABC

Cependant, Goldberg n’a pas apprécié la comparaison de McCain entre Biden et Trump.

« Ce que je n’ai jamais vu Trump faire, c’est s’excuser auprès de qui que ce soit », a-t-elle déclaré.

« Avec tout le respect que je vous dois, je m’en fiche s’il s’excuse, il l’a juste embarrassé », a interrompu McCain.

« Je m’en fiche si vous vous en fichez, écoutez simplement ce que je dis », a essayé de répondre Goldberg par une forte diaphonie.

« Je m’en fiche si vous vous en fichez que je m’en fiche », a poursuivi l’épithète de la cour d’école par McCain.

« Eh bien, bonne Meghan », a répondu Goldberg. « Alors tu peux être comme tu es toujours. »

« Vous serez comme vous êtes toujours », a rétorqué McCain avant que Goldberg ne passe à la publicité.

Après la pause, Goldberg s’est excusée auprès de McCain pour son intervention.

« Je veux m’excuser parce que j’ai été impoli. Je n’avais pas besoin de dire ce que j’ai dit et je m’excuse, car ce n’est pas la façon dont je veux me comporter au travail, alors je m’excuse », a déclaré Goldberg.

« Je m’excuse aussi, » répondit froidement McCain.

« Cool », a terminé Goldberg après une longue pause.