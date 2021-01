« Parce que ça nous plaise ou non, je ne vais nulle part dans la série », a poursuivi Meghan. « Joy ne va nulle part dans la série. Nous devons tous vivre et coexister ensemble, tout comme les Américains en ce moment, ce qui est un peu profond pour une réponse. Mais nous allons tous essayer de coexister, et je veux vraiment avoir nous allons tous de l’avant. «

Après l’échange houleux de la semaine dernière entre Meghan et Joy, une source a déclaré à E! Des informations selon lesquelles même si ces deux-là « n’ont jamais été amis », le fait que les co-animateurs filment l’émission à distance exacerbe la tension.

« Il y a toujours eu un sens de la famille dans les coulisses de La vue, mais il a été plus difficile de maintenir cette camaraderie entre les animateurs de l’émission tout en produisant l’émission à distance », a déclaré l’initié.

