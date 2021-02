Meghan McCain appelle le président Biden à remplacer le Dr Fauci par quelqu’un qui comprend la science

Meghan McCain a appelé le président Biden à remplacer le meilleur médecin du pays sur les maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, et à le remplacer par quelqu’un qui « comprend la science ».

McCain a appelé à un changement de direction en raison de ce qu’elle prétendait être son « message incohérent » sur le vaccin contre le coronavirus.

Sa frustration réside dans une interview précédente donnée par Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui est apparu sur CNN pour discuter du déploiement actuel de la vaccination.

Sa diatribe s’est produite lors de l’émission The View d’ABC lundi matin et s’est répandue sur Twitter

Cependant, il a refusé de se demander si ceux qui avaient été vaccinés contre le coronavirus, tels que les grands-parents âgés, seraient en mesure de passer du temps avec leurs petits-enfants et d’autres membres de la famille après tant de mois d’intervalle.

«Des recommandations seront publiées. Je ne veux pas faire de recommandation maintenant à la télévision publique », a déclaré Fauci.

«J’étais très frustré quand j’ai vu ce clip», a déclaré McCain sur ABC’s The View.

« Le fait que le Dr Fauci soit sur CNN et qu’il ne puisse pas me dire si je reçois le vaccin, je pourrai dîner avec ma famille. C’est un message terriblement incohérent et il continue d’être un message incohérent », a-t-elle déclaré.

« L’idée que je peux me faire vacciner et que je ne pourrai pas voir des amis et rien dans la vie ne change, et nous allons devoir porter des masques pour toujours, je ne comprends pas la minimisation du vaccin parce que pour le moment nous devrions vouloir que le plus d’Américains possible obtiennent un vaccin », a déclaré McCain.

« Je veux l’avoir, si vous m’appelez à 3 heures du matin, j’irai n’importe où à tout moment pour l’obtenir, je veux être responsable et évidemment attendre mon tour mais ce déploiement a été une catastrophe », McCain ajoutée.

McCain a continué en louant la façon dont le vaccin avait été déployé en Israël, où la moitié de la population du pays avait été vaccinée, mais elle a continué à fustiger le plan de distribution aux États-Unis.

McCain a déclaré qu’elle « aimerait quelque chose à attendre » et a rejeté l’idée que les Américains vaccinés ne peuvent pas reprendre une vie un peu normale.

«J’ai fini le Dr Fauci. Je pense que nous devons avoir plus de gens qui donnent plus d’opinions et je pense honnêtement, très franchement, je pense que l’administration Biden devrait le destituer et mettre quelqu’un d’autre en place qui comprend peut-être la science ou peut parler à d’autres pays de la façon dont nous pouvons être davantage ces endroits qui le font avec succès », a déclaré McCain.

Même si McCain savait que ses commentaires étaient « controversés », elle a poursuivi l’argumentation sur Twitter pour condamner davantage Fauci.

« Beaucoup d’entre vous peuvent continuer à adorer l’autel de Fauchi [sic]. Je ne suis pas un faux – je n’irai pas à la télévision et ne mentirai pas en disant une chose en privé et une autre à l’antenne. C’est mon opinion. Nous avons besoin de quelqu’un d’autre en charge de la messagerie et du leadership sur les coronavirus », a écrit McCain.