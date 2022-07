Meghan McCain appelle Elon Musk et Nick Cannon pour leur mentalité d’« imprégnation de la planète » : « Dystopian »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Meghan McCain n’est pas d’accord avec la mission de faire des bébés d’Elon Musk et Nick Cannon.

McCain a qualifié une récente conversation entre Musk et Cannon de “fil de tweet le plus effrayant de l’histoire de l’équipe d’étiquettes” dans un éditorial du Daily Mail.

“Cette mentalité” imprégner la planète “est effrayante et ressemble plus aux actions d’un chef de secte qu’à une personne altruiste qui veut agrandir sa famille et sauver la planète”, a écrit McCain pour le point de vente. “Elon est l’homme le plus riche de la planète, il peut certainement faire ce qu’il veut, quand il veut, comme il veut, mais ne pensez pas une minute que les Américains ordinaires s’y rapportent.”

Elle a noté que si Musk “peut avoir les ressources” nécessaires pour subvenir aux besoins d’une famille nombreuse, ce n’est pas le cas de la plupart des Américains.

NICK CANNON APPLAUDIT LA MISSION D’ELON MUSK POUR AIDER LA “CRISE DE SOUS-POPULATION”

La personnalité de la télévision a également affirmé qu’il y avait un “facteur de honte” dans le raisonnement de Musk.

“Que si nous n’avons pas tous autant d’enfants que notre corps est capable de le faire, nous ne nous attaquons pas à une crise existentielle de déclin démographique”, a-t-elle écrit. “Tout cela semble très impersonnel, fataliste et dystopique.”

“Soit nous agissons comme des lapins sans émotion et repeuplons la planète, soit nous affrontons un terrible péril.”

L’éditorial de McCain était en réponse à un échange sur Twitter entre le PDG de Tesla et Cannon.

“Faire de mon mieux pour aider la crise de la sous-population”, a écrit Musk sur Twitter. “Un taux de natalité qui s’effondre est de loin le plus grand danger auquel la civilisation est confrontée.”

“Remarquez mes mots, ils sont malheureusement vrais”, a ajouté Musk.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Cannon a répondu au tweet en disant: “Juste là avec toi mon frère!”

L’animateur de l’émission de radio est père de sept enfants, et le bébé numéro huit est en route.

Cannon était censé pratiquer le célibat à la demande de son thérapeute mais “n’a même pas réussi à [January].”

“J’étais censé atteindre le sommet de l’année”, a-t-il déclaré aux animateurs du podcast Yee et Gigi Maguire.

“Alors, évidemment, j’ai commencé à traverser certaines choses. J’ai été déprimé par la perte de mon fils. Donc, en décembre, tout le monde a vu que j’étais tellement déprimé. Alors tout le monde a dit:” Donnons-lui juste un petit vagin, et c’est va tout guérir.'”

Cannon partage des jumeaux avec son ex-femme Mariah Carey. Il partage également deux enfants avec Brittany Bell. Cannon a une autre paire de jumeaux avec Abby De La Rosa. La mannequin Alyssa Scott a donné naissance au fils de Cannon, Zen, décédé en décembre après avoir reçu un diagnostic de cancer du cerveau.

Cannon attendrait maintenant un autre enfant avec Bri Tiesi et un autre, apparemment, avec Abby De La Rosa.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Musk a 10 enfants bien que son premier enfant soit mort du syndrome de mort subite du nourrisson.

Depuis, Musk a accueilli des jumeaux et des triplés avec Justine Wilson. Il partage également deux enfants avec le musicien Grimes.

Plus récemment, le haut dirigeant de Nueralink de Musk aurait donné naissance à des jumeaux, portant le total à neuf.