Meghan McCain a été emmenée au bûcher en ligne après avoir demandé à Anthony Fauci d’être renvoyé pour son «message incohérent» sur la pandémie de Covid-19, tout en se plaignant qu’elle – une animatrice de télévision – ne sait pas quand elle sera vaccinée.

L’expert a pris pour cible Fauci lors d’un segment de lundi sur « The View » lors d’une récente apparition sur CNN, où l’expert de la santé a suggéré que ceux qui ont été vaccinés pourraient encore devoir pratiquer la distanciation sociale.

«J’ai été très frustré quand j’ai vu ce clip,» elle a dit. «Le fait que le Dr Fauci suit CNN et qu’il ne peut pas me dire que si je reçois le vaccin, si je pourrai dîner avec ma famille… ou dîner avec des personnes âgées. C’est un message terriblement incohérent, et il continue d’être un message incohérent. »

Donc, je suis au-dessus du Dr Fauci … et honnêtement, très franchement, je pense que l’administration Biden devrait le retirer et mettre quelqu’un d’autre en place qui comprend peut-être la science …

Meghan McCain est "sur le Dr Fauci." Elle demande à l’administration Biden de le retirer et de le remplacer par quelqu’un d’autre qui comprend la science. #La vue pic.twitter.com/0WUSBSXJMv – Le chat (@LiveOnTheChat) 22 février 2021

McCain a également fait exploser le déploiement du vaccin américain comme un « catastrophe, » argumentant «Le fait que je – Meghan McCain, co-animatrice de« The View »- je ne sais pas quand ni comment je pourrai me faire vacciner… est tellement nébuleux.

Les commentaires de l’hôte n’ont pas été bien reçus, ce qui a incité certains internautes à exiger son licenciement à la place, autant ont critiqué la tirade de lundi que « égoïste » et mal informés, tandis que les défenseurs du Fauci insistaient pour qu’elle « moquerie » hors d’un «Héros américain.»

«J’appelle The View à renvoyer Meghan McCain et à la remplacer par quelqu’un qui« comprend l’humanité »parce qu’elle est une princesse égoïste déconnectée des réalités des êtres humains de tous les jours,» un utilisateur a écrit.

Venez pour la diatribe d’importance personnelle, restez pour l’appel à renvoyer le Dr Fauci parce qu’il ne «comprend pas la science». Https://t.co/U4BAOFPXn8 – Matt Wilstein (@mattwilstein) 22 février 2021

Elle a littéralement utilisé le « ne savez-vous pas qui je suis? » argument pour se plaindre de ne pas se faire vacciner et c’est en quelque sorte la faute du faucis – € rîn! (@erinschlick) 22 février 2021

Meghan McCain veut que nous remplacions le Dr Anthony Fauci par quelqu’un qui «comprend la science». The View participe activement à se moquer d’un héros américain, le tout pour les cotes. Arrêtez de vous plier aux anti-masques. Arrêtez de vous plier aux MAGA. Feu Meghan McCain. Aujourd’hui. – Découvrir la vérité (@UncvrngTheTruth) 22 février 2021

McCain a rapidement riposté à ses critiques, doublant son appel à l’administration Biden pour donner à Fauci le feuillet rose.

«Beaucoup d’entre vous peuvent continuer à adorer à l’autel [sic] de Fauchi [sic]. Je ne suis pas un faux – je n’irai pas à la télévision et je ne mentirai pas en disant une chose en privé et une autre à l’antenne. « elle a dit. « C’est mon opinion. Nous avons besoin de quelqu’un d’autre en charge de la messagerie et du leadership sur les coronavirus. »

Beaucoup d’entre vous peuvent continuer à adorer l’autel de Fauchi. Je ne suis pas un faux – je n’irai pas à la télévision et ne mentirai pas en disant une chose en privé et une autre à l’antenne. C’est mon opinion. Nous avons besoin de quelqu’un d’autre en charge de la messagerie et du leadership sur les coronavirus. – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 22 février 2021

Certains utilisateurs sont venus à la défense de McCain, cependant, notant que Fauci « S’est contredit » sur ses conseils sur le coronavirus à plusieurs reprises – comme ses conseils hésitants sur les masques faciaux – et « Fait preuve de partisanerie » tout en travaillant comme agent de santé publique.

Fauci s’est certainement beaucoup contredit et a également fait preuve de partisanerie. Biden pourrait faire mieux. – James Meredith (@NDTwinsfan) 22 février 2021

.@BenShapiro et @MeghanMcCain ont tout à fait raison à propos du Dr Fauci. Comme moi, ils l’ont défendu pendant près d’un an contre des attaques qui ont commencé presque immédiatement, même si personne ne savait rien et que les gens avaient peur. Nous avons dit qu’il était un simple tireur. Il ne l’est clairement pas. – Curtis Houck (@CurtisHouck) 22 février 2021

Le Dr Fauci a déclaré que même après avoir reçu le vaccin, il n’était pas à l’aise de dire aux gens qu’il était acceptable de se rassembler ou de ne pas porter de masques. Comment est @MeghanMcCain le seul à remettre cela en question ??? https: //t.co/2zsdAtqzBW – Virginie Kruta (@VAKruta) 22 février 2021

Fauci a fait des vagues le week-end dernier après récit Dana Bash de CNN que les Américains pourraient être invités à porter des masques jusqu’en 2022, les critiques l’accusant de redéfinir le sens de « Ordinaire » et en déplaçant le « Poteaux de but » car quand les restrictions liées à la pandémie pourraient enfin être levées.

