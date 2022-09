Meghan Markle voulait vivre au château de Windsor et être considérée comme une princesse, affirme un expert royal

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Meghan Markle voulait être considérée comme une princesse, ce qui explique probablement pourquoi elle et le prince Harry ont demandé à résider au château de Windsor après leur mariage.

Le prince Harry et Markle se sont mariés en 2018 et ont emménagé à Frogmore Cottage. La maison est située sur le terrain du château de Windsor et appartient au domaine de la Couronne.

Cependant, Markle ne voulait apparemment pas y vivre.

“Frogmore Cottage est un domaine magnifique sur le domaine du château de Windsor. Je peux confirmer que le prince Harry et Meghan avaient demandé un espace au sein du château de Windsor, mais qu’on leur a proposé Frogmore Cottage à la place”, a déclaré Kinsey Schofield, expert royal et animateur du “To Di For Daily”. ” podcast, a déclaré à Fox News Digital.

Avant que le prince Harry et Markle ne se marient, le prince William et la princesse Catherine vivaient dans des appartements rénovés à l’intérieur du palais de Kensington. À l’époque, le prince Harry vivait seul à Nottingham Cottage, une petite maison détachée du palais où se trouvaient William et Catherine.

“Une partie de moi se demande si Meghan évaluant constamment ce que le prince William et Catherine avaient par rapport à ce qu’on lui offrait est ce qui a initialement déclenché les poursuites au château de Windsor”, a déclaré Schofield.

“Il est clair que Meghan veut être vue comme une princesse, et une princesse a besoin d’un château.”

Cependant, Frogmore Cottage a donné à Markle et au prince Harry “plus d’espace et plus d’intimité”, a déclaré Schofield.

La décision de la reine Elizabeth II de donner Frogmore Cottage à Harry, duc de Sussex, et Markle, duchesse de Sussex, pourrait provenir de la propension du couple au drame, selon l’expert royal.

“Le château de Windsor a toujours été une évasion sacrée pour la reine Elizabeth, et compte tenu de la quantité de drames que les Sussex ont causés en si peu de temps, je ne pense pas que la reine les voulait sous son nez”, a déclaré Schofield. .

“De plus, le prince Harry et Meghan semblaient mécontents des responsabilités royales et de l’attention qui en découle”, a-t-elle ajouté, réitérant que les Sussex accordaient clairement la priorité à la vie privée. “Auraient-ils pu tolérer le nombre de touristes qui traversent régulièrement le parc du château de Windsor ou ce genre d’attention se serait-il avéré être un fardeau?”

Après que Harry et Markle se soient retirés de leurs rôles royaux en 2020, le couple a déménagé en Amérique. Ils vivent maintenant en Californie avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet, bien que Frogmore Cottage soit toujours techniquement leur résidence lors de leur visite au Royaume-Uni.

Markle a même noté dans une interview avec The Cut que le couple avait encore des objets à Frogmore Cottage – y compris un journal qu’elle tenait pendant qu’elle vivait là-bas. L’ancienne actrice a découvert le journal lors d’une visite au Royaume-Uni pour le jubilé de platine de la reine en juin.

“Vous revenez en arrière et vous ouvrez des tiroirs et vous vous dites : « Oh mon Dieu. C’est ce que j’écrivais dans mon journal là-bas ? Et voici toutes mes chaussettes de cette époque ? », a déclaré Markle au point de vente.

Le couple a récemment séjourné au Frogmore Cottage pendant la période de deuil royal de 10 jours après la mort de la grand-mère de Harry, la reine Elizabeth II.

