Meghan Markle va « exploiter son statut royal » avec un nouveau projet

Meghan Markle est sur le point de « tirer parti de son statut royal » avec son nouveau projet, a affirmé un commentateur royal.

La duchesse de Sussex a annoncé qu’elle lançait American Riviera Orchard (ARO) en mars dernier, mais n’a jusqu’à présent envoyé des confitures de marque qu’à 50 amis et influenceurs de renom.

Selon la biographe royale Emily Andrews, l’ARO vise à vendre Meghan comme un « modèle d’inspiration, d’aspiration et de capacité d’accomplissement ».

Elle a déclaré à Grazia : « Son style sera vendu comme une « élégance abordable » et tandis que son image se concentrera sur son statut de figure familiale mais « royale », les clients seront encouragés à adopter leur élégance innée et à « élever le quotidien ». »

D’autres problèmes surviennent, notamment le fait que Meghan et son équipe ont rempli les formulaires officiels de manière incorrecte et n’ont pas envoyé suffisamment d’argent.

Andrews a ajouté : « Bien sûr, le bureau de Meghan pourrait soumettre une clause de non-responsabilité confirmant qu’aucune revendication n’est faite sur le droit exclusif de « American Riviera », mais cela s’avère plutôt un casse-tête pour elle et pour Netflix (qui contribue à le financer) ».

Sans marque déposée, n’importe qui peut « imiter la marque, vendre des contrefaçons à bas prix et déprécier son image ».

Meghan Markle et le prince Harry ont des projets à venir sur Netflix

Getty / Netflix

Son équipe, dirigée par l’éminente avocate américaine Marjorie Witter Norman, du cabinet Mama Knows Best LLC, a déposé auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis une demande de protection juridique pour commercer exclusivement sous le nom « American Riviera Orchard ».

Mais sa demande, déposée en mars, a été rejetée et elle dispose désormais de trois mois pour la modifier. Dans le cas contraire, elle sera radiée du registre.

Andrews a ajouté : « Tout cela arrive à un moment plutôt délicat pour Meghan – elle et Harry ont signé un accord de cinq ans avec Netflix, qui doit prendre fin. suivant année.

« Aucune des deux parties n’a jamais confirmé le montant de l’accord, mais à part leur série documentaire éponyme et une autre sur les Jeux Invictus, elles n’avaient rien d’autre à montrer en échange des 50 millions de livres sterling annoncés. »