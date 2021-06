Meghan Markle utilise une photo du prince Harry et Archie se tenant la main dans son livre pour enfants The Bench inspiré par eux

Le PRINCE Harry et Archie peuvent être vus se tenant la main dans une image touchante du livre pour enfants de Meghan Markle.

La duchesse de Sussex, 39 ans, a été « inspirée » pour écrire The Bench après avoir initialement écrit un poème pour la première fête des pères de Harry de leur fils.

Et un aperçu à l’intérieur du livre montre que Harry et Archie figurent également dans une jolie illustration.

La photo montre un père aux cheveux roux avec une barbe marchant main dans la main avec un enfant de l’âge d’Archie.

Il comporte ci-dessous une note manuscrite adressée au proche ami de Meghan, Gray Mallin, un photographe basé en Californie.

On y lit : « Cher Gray, d’un parent à l’autre – tout mon amour de ma famille à la vôtre. Comme toujours Meghan. »

D’autres photos de l’intérieur du livre montrent un garçon soulevé dans les airs par un père roux en uniforme militaire alors qu’une femme pleure par la fenêtre.

L’aperçu de The Bench a été publié sur Instagram aujourd’hui avant sa sortie le 8 juin.

Il y a une carte imprimée officielle signée « avec les compliments du bureau du duc et de la duchesse de Sussex ».

L’inclusion de la carte provoquera probablement une controverse alors que la colère continue de croître parmi Meghan et Harry utilisant toujours leurs titres royaux malgré Megxit.

Elle a déjà été critiquée pour avoir donné son nom de plume comme « Meghan, la duchesse de Sussex ».

Et maintenant, plus de 20 000 personnes ont signé une pétition appelant le prince Harry à renoncer à ses titres royaux.

L’auteur royal Angela Levin a déclaré précédemment: « Le fait qu’elle veuille s’accrocher à son titre royal et que le livre soit écrit par Meghan, la duchesse de Sussex, est risible.

« Parce qu’ils voulaient s’éloigner de la famille royale, ils détestaient la famille royale – ils se sentaient piégés.

« Ils n’aimaient pas ça, ils voulaient la liberté et ils ont la liberté. Vous ne pouvez pas avoir tout ce que vous voulez comme ça. »

Des photos de l’intérieur du livre montrent un garçon soulevé dans les airs par un père roux en uniforme militaire

Meghan a annoncé qu’elle avait écrit le livre le mois dernier et a révélé qu’elle raconterait également un livre audio de l’histoire.

Elle a déclaré: « Le banc a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie. Ce poème est devenu cette histoire.

« Christian superposé dans de belles et éthérées illustrations à l’aquarelle qui capturent la chaleur, la joie et le confort de la relation entre les pères et les fils de tous les horizons.

« Cette représentation était particulièrement importante pour moi et Christian et j’ai travaillé en étroite collaboration pour représenter ce lien spécial à travers une lentille inclusive.

« Mon espoir est que The Bench résonne avec chaque famille, quelle que soit sa composition, autant qu’avec moi. »

Mais les experts royaux ont souligné que cela survient à un moment où les relations de Meghan et Harry avec leurs propres pères ne pourraient pas être plus tendues.

Meghan n’a pas parlé à son père Thomas, 76 ans, depuis trois ans et l’a même impliqué dans une affaire de confidentialité devant la Haute Cour.

Pendant ce temps, Harry, 36 ans, a accusé son père, le prince Charles, d’être piégé dans la famille royale.

Il a également affirmé qu’il avait déménagé avec Meghan et Archie aux États-Unis pour briser le « cycle de la douleur ».

Meghan a précédemment écrit un blog de style de vie, The Tig, avant de se marier dans la famille royale.

Elle a également écrit un article pour le magazine Time, mais c’est la première fois qu’elle s’essaye à un livre.

L’ancienne actrice a cependant fait l’expérience du travail de voix off – racontant le documentaire Disney Elephant après avoir démissionné en tant que royal senior.

Cela vient au milieu des craintes que l’histoire ne risque de s’effondrer après que Waterstones ait retiré les livres de son éditeur des expositions d’affilée sur l’offre.

C’est la première fois que Meghan s’essaye à l’écriture d’un livre

Il sortira le 8 juin