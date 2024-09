Meghan Markle traite le prince Harry « horriblement » et l’utilise selon ses besoins

Source : MEGA On dit que la duchesse de Sussex « garde le prince Harry » dans le droit chemin. 13 septembre 2024, publié à 13 h HE

Tout ne va pas bien dans le manoir de Montecito Le prince Harry partage avec Meghan Markle. « On pourrait dire qu’Harry n’est même pas le remplaçant de sa femme », a déclaré un expert royal Angela Levin « Il n’est presque rien. Elle (Meghan) le traite horriblement. »

L’article continue sous la publicité

Source : MEGA On dit que le prince Harry « aspire à la Grande-Bretagne », même s’il mène une vie « glamour » en Californie.

« Si vous regardez le tournage en Colombie et en Afrique, on ne lui demande rien », a-t-elle ajouté. « Il est mis à l’écart. J’ai été complètement et totalement étonnée d’apprendre qu’Harry essaie de faire appel à ses anciens amis pour l’aider à revenir au sein de sa propre famille ». Le duc rebelle vit aux États-Unis depuis 4 ans et demi, mais il semblerait que son ancienne vie en Grande-Bretagne lui manque. Même si sa vie avec Meghan à Montecito, en Californie, est réglée, le roi Charles III et Diana, le plus jeune fils de la princesse de Galles, pourraient envisager un retour au pays. « Je crois qu’il y a une part d’Harry qui souhaite retourner à ses fonctions royales, car il a été élevé de cette façon et sait tout le bien qu’il est capable de faire lorsqu’il s’acquitte de ses obligations royales », a déclaré l’ancien majordome royal. Grant Harrold raconté en exclusivité L’Observateur Royal au nom de Génie du Spin.

L’article continue sous la publicité

Source : MEGA Meghan Markle aurait un « tempérament fougueux » lorsque les choses « ne vont pas dans son sens ».

« Harry et Meghan ont clairement réussi leur carrière dans les nouveaux médias et ont gagné de l’argent, et c’est quelque chose qu’ils ont tous deux dit vouloir faire », a-t-il ajouté. « Il est possible qu’ils poursuivent cette carrière. Je ne pense pas que quoi que ce soit soit un échec, et ils en tireront des leçons ». Harrold a ajouté : « Je pense que cela lui manque et qu’il aimerait y revenir un jour. Il ne peut pas le faire sans le soutien de son père, et ce sont des discussions qu’ils devraient avoir avant qu’il puisse reprendre ses fonctions royales. Ils doivent également se demander si le public souhaite qu’ils reprennent leurs fonctions royales – c’est une question qu’ils doivent évaluer et prendre une décision. » « Je pense qu’il y a certainement de la place pour que Harry revienne et accomplisse ses devoirs royaux avec le soutien de son père, mais ils devraient également vérifier si le public veut les voir revenir car la monarchie est très influencée par le peuple britannique », a conclu Harrold.

L’article continue sous la publicité

Source : MEGA Selon certaines informations, le duc et la duchesse de Sussex auraient été interdits d’assister à un événement royal.

Cela fait suite à d’autres rapports datant de juillet qui suggéraient que Harry quitterait un jour sa duchesse pour un retour permanent au Royaume-Uni. Auteur et historien royal chevronné Hugo Vickers a déclaré le rédacteur en chef royal Matt Wilkinson dans le podcast « The Sun’s Royal Exclusive » au début du mois, le duc rebelle déborde actuellement de « colère » et d’une peur intense de perdre sa duchesse, mais ce « dysfonctionnement » ne peut pas durer beaucoup plus longtemps. La duchesse de Sussex n’est pas revenue en Grande-Bretagne depuis les funérailles d’État de la reine Elizabeth II en septembre 2022.

L’article continue sous la publicité

Source : MEGA Le duc de Sussex est « vivement critiqué » par les médias américains.