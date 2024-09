Meghan Markle tend la main à Kate Middleton et au roi Charles pour une réconciliation ?

Selon certaines informations, Meghan Markle aurait contacté son beau-père, le roi Charles, et Kate Middleton au sujet de leurs problèmes de santé.

Le Magazine OK!citant des initiés de la famille royale, a rapporté que la mère adorée d’Archie et de Lilibet cherchait à réparer les choses avec le roi Charles et Kate, malgré le fait que la princesse de Galles ait récemment révélé qu’elle était « sans cancer ».

L’espion a déclaré au média : « Meghan a contacté Kate et Charles. Des démarches sont donc en cours pour les réconcilier. »

La source a également affirmé : « Meghan soutient Harry dans tout cela, et elle souhaite à la famille royale, y compris à Kate, le meilleur. »

Plus tôt, suite à la déclaration vidéo de Kate Middleton, la source a informé Magazine OK!que les paroles de la princesse de Galles ont redonné au prince Harry et à Meghan l’espoir d’un nouveau départ.

L’initié a déclaré : « Meghan n’a jamais pensé qu’il pourrait y avoir un moyen de revenir pour elle et Harry avec Kate et William, mais après avoir vu la vidéo de Kate, cela l’a fait penser différemment.

« De toute évidence, elle et Harry sont heureux qu’elle ait terminé son traitement et qu’elle aille mieux, et c’était formidable de la voir, elle et William, être si naturels dans la vidéo et de voir à quel point les enfants grandissent. »