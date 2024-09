Meghan Markle suscite des réactions négatives et des problèmes à cause de son amour pour les États-Unis « compétitifs »

Meghan Markle vient d’être critiquée pour sa volonté de contrôler constamment les gens.

Cela a été partagé par l’historien royal Hugo Vickers, et ses commentaires mettent en évidence l’énorme « contrôle » présumé que Meghan Markle recherche sur ses enfants et son mari.

Des accusations à ce sujet ont été mises en lumière lors de son entretien avec The Sun.

Là, l’expert a déclaré : « Je pense que le problème pour les enfants, à mon avis, c’est que oui, ils passent probablement de très bons moments en étant élevés en Californie. Je suis sûr que c’est un endroit agréable où grandir.

« Mais il viendra un moment où ils se rendront compte qu’ils sont en réalité cousins ​​de la famille royale britannique et qu’ils auraient pu participer à toutes sortes de choses auxquelles participent les enfants du prince William. »

Il n’a pas non plus hésité à détailler les difficultés auxquelles les Sussex sont confrontés avec Hollywood et a ajouté : « De toute évidence, ils ont passé un bon moment au début. Mais le problème est que c’est le monde hautement énergétique et compétitif dans lequel ils existent actuellement qui est très, très difficile à gérer. Et je suis sûr qu’elle en a fait une certaine expérience. Je ne suis pas sûr de l’expérience que le prince Harry en avait.