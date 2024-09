Meghan Markle suscite des craintes avec ses révélations royales

Les experts ont commencé à craindre ce que les révélations de Meghan Markle signifieraient pour la famille royale, si la duchesse choisissait d’en créer une.

L’auteur royal Tom Bower a fait ces commentaires à propos du duc et de la duchesse de Sussex.

Il a donné son avis sur tout cela lors d’un entretien avec le magazine OK et a admis : « Je pense qu’une crise est en route. »

Pour ceux qui ne le savent pas, ce commentaire fait suite à l’annonce du retour du prince Harry au Royaume-Uni pour les WellChild Awards, ainsi que de la sortie prochaine d’un deuxième livre.

Aux yeux de M. Bower, « ils sauront qu’ils n’ont pas désespérément besoin d’argent à ce moment précis, mais ils doivent constamment réfléchir à la manière dont ils vont planifier l’avenir. »

« Je pense qu’Harry a un autre livre, le nègre a dit qu’il y avait assez de matière pour un autre livre. »

« Et bien sûr, Meghan a un livre qui serait infiniment plus dommageable que tout ce qu’ils ont écrit jusqu’à présent. Le problème est de savoir à quel point les Sussex vont devenir désespérés ? »

Il a également ajouté : « Il y a toujours cette bombe à retardement, car ils ont beaucoup plus à dire, en particulier Meghan sur son séjour à Londres. »

« Ses propres paroles lui seraient extrêmement profitables et probablement très dommageables. [to the royal family] « Parce qu’elle n’a que des mauvaises choses à dire », a-t-il ajouté pour avertir avant de terminer.