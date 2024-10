Meghan Markle s’oppose à l’amitié de David Beckham car elle est trop « en dessous » pour mendier

Meghan Markle aurait des opinions très différentes sur les Beckham par rapport à son mari, le prince Harry.

Des allégations liées à cette querelle en cours ont été avancées par une source interne bien placée dans le cercle des Sussex.

Lors de leur entretien avec Plus près magazine, l’initié a déclaré: « Meghan pense que c’est ridicule de se soucier même de ce que pensent les Beckham. Au lieu de cela, elle a pour objectif de nouer des amitiés avec des personnes beaucoup plus puissantes, comme Kamala Harris.

« En ce qui la concerne, c’est indigne d’eux de demander l’approbation des Beckham. »

Mais le prince Harry, de son côté, « sait à quel point William apprécie l’amitié de David, et il espère qu’obtenir le sceau d’approbation de David pourrait aider à adoucir les choses avec son frère ».

La source a également évoqué la relation de Meghan avec Victora et a déclaré : « La vérité est que Victoria n’a jamais vraiment aimé Meghan. Elle était amicale et accueillante avec elle, mais ne se soucie pas de rester en contact.

« David et Victoria accordent tous deux une grande importance à la famille et ne transformeront jamais leurs relations comme l’ont fait Harry et Meghan. »