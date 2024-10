Meghan Markle s’inquiète du fait que William et Kate vivent en Amérique

Le prince William et Catherine, princesse de Galles, pourraient passer du temps en Amérique grâce à leur Fondation royale. Les futurs roi et reine font breveter leur organisation caritative aux États-Unis, qui compte des fans royaux « aux anges » et Meghan Markle « malade d’inquiétude ».

On dit que la fondation du prince et de la princesse de Galles ressemble à celle du prince Harry et de Meghan, Archewell, qui aurait rendu la duchesse en exil « encore plus enflammée ».

Une autre source a partagé : « Pour Meghan, c’est comme un nouveau coup dur, alors qu’Harry gagne davantage sa vie en Amérique et organise de grands événements sans elle, comme celui qu’il a fait à New York la semaine dernière. Et elle sait déjà comment Les populaires Kate et William sont aux États-Unis et avec leur propre popularité à Hollywood qui semble diminuer, elle ne se sent pas à l’aise avec leur voyage à travers l’Atlantique en ce moment parce qu’ils feront sans aucun doute une grande fanfare. «

Le duc et la duchesse de Sussex étaient autrefois adorés par les Américains, mais ce n’est désormais « plus le cas » puisque leurs rivaux ont pris leur place.

« Kate et William font des incursions en Amérique, ce qui n’était pas évident à cause de ce qu’Harry et Meghan ont dit dans le Entretien avec Oprahce qui a été dit dans leur documentaire Netflix, et bien sûr dans De rechange, » diffuseur Sarah Hewson préparé en novembre de l’année dernière.

Le commentateur royal a souligné à quel point la princesse de Galles commence à éblouir les États-Unis d’une manière que Meghan ne semble pas pouvoir réussir. « Les Américains l’aiment. Je pense donc qu’il y aura un sentiment de frustration de la part de Harry et Meghan en voyant tout cela se dérouler. Je pense qu’ils se sentiront isolés et je pense qu’ils seront en colère. »