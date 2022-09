Meghan Markle “semblait s’ennuyer” avec les conseils de la reine consort Camilla après avoir rejoint la famille royale, selon l’auteur

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Meghan Markle aurait été “insensible” aux conseils de la reine consort Camilla lorsqu’elle a rejoint “The Firm”.

L’affirmation a été faite par l’auteure royale Angela Levin, qui a écrit une nouvelle biographie sur l’épouse du roi Charles III, publiée le 29 septembre, intitulée “Camilla : From Outcast to Queen Consort”. L’auteur s’est entretenu avec de nombreux amis, membres du personnel et anciens collègues de Camilla, ainsi qu’avec d’autres initiés du palais, pour raconter comment elle est devenue l’un des membres clés de la famille royale britannique.

Levin a rencontré pour la première fois l’actuelle reine consort en 2015. En 2018, elle a écrit un livre intitulé “Harry: A Biography of a Prince”, qui était basé sur ses conversations exclusives avec l’homme de 38 ans avant son mariage avec Markle.

“Camilla a chaleureusement accueilli Meghan lorsqu’elle est venue à Londres”, a écrit Levin dans un extrait publié jeudi par The Telegraph. “Le prince Charles aimait lui parler, en particulier du théâtre et des arts. Camilla a estimé que l’expérience qu’elle avait de faire face aux abus publics, aux insultes de la presse et à la froideur de la famille royale l’avait mise en bonne position pour aider Meghan à s’adapter aux restrictions de royal vie et était également désireux d’aider Meghan à trouver ses marques.”

CAMILLA A PENSÉ QUE L’IDÉE DU PRINCE HARRY DE FAIRE APPEL À UN MÉDIATEUR POUR GUÉRIR RIFT ÉTAIT « RIDICULE », AFFIRME L’AUTEUR

“Ils ont déjeuné ensemble et Camilla a passé beaucoup de temps à donner des conseils sur la façon de gérer la pression”, a expliqué Levin. “Elle a essayé de la soutenir, était heureuse d’être son mentor et l’a emmenée pour des déjeuners privés. Une source à l’époque m’a dit : ‘Elle ne veut voir personne se débattre et elle aime Meghan.’ Meghan, cependant, semblait s’ennuyer, ne répondait pas et préférait suivre son propre chemin, avec pour résultat que les conseils de la reine consort ont atterri sur un terrain pierreux.”

Levin a allégué que ce n’était pas la première fois que Camilla tentait de montrer son soutien à la duchesse de Sussex après avoir épousé son beau-fils en mai 2018.

“Meghan avait la réputation d’être une travailleuse acharnée”, a écrit Levin. “Son premier projet solo depuis qu’il a rejoint la famille royale a été de contribuer à” Ensemble: notre livre de cuisine communautaire “, présentant plus de 50 recettes de femmes de la communauté Grenfell, publié un an après l’incendie de la tour Grenfell en 2017.”

“La reine consort et le roi Charles ont voulu montrer leur soutien et ont invité le duc et la duchesse de Sussex, ainsi que leur amie Lucia Santa Cruz, à déjeuner à Highgrove”, a poursuivi Levin. “Lucia se souvient:” Par surprise, Camilla a fait tout son possible pour s’assurer que le déjeuner ne comprenait que des recettes du livre de cuisine de Meghan, et cela comprenait une salsa très piquante. C’était un très beau geste. ” Un qui n’a eu aucun impact.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Levin a affirmé que “ce fut un choc” pour Camilla après que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils se retireraient en tant que membres de la famille royale en 2020. Cependant, elle “a évité d’en parler” publiquement et a plutôt choisi de se concentrer sur le soutien de son mari.

Le duc et la duchesse de Sussex résident en Californie avec leurs deux enfants. Après le déménagement, Levin a allégué que la relation de Harry avec Camilla était devenue tendue.

Elle a écrit: “Une source fiable m’a dit que le prince Harry avait récemment été très négatif à propos de Camilla, mais pense que cela pourrait faire partie de son processus de thérapie pour revivre certaines choses, et il pourrait vouloir blâmer quelqu’un d’autre pour ses propres erreurs. . Si je comprends bien, son père et sa belle-mère sont devenus haineux dans son esprit. On m’a également dit que Meghan avait été horrible à son sujet aussi.

“Une autre source a ajouté:” Que s’est-il passé et comment [Prince Harry] s’est comporté a été très bouleversant pour elle. Il y a eu beaucoup de sentiments blessés tout autour, mais comme toutes les familles, vous devez accepter tout cela et espérer que cela s’améliorera.”

LE PRINCE HARRY ET CAMILLA, UNE FOIS PROCHES, SONT “LOINTAINS” AU MILIEU D’UN LIVRE BOMBSHELL ATTENDU AU ROCK PALACE: ROYAL EXPERT

Selon Levin, l’Amérique joue un rôle important dans l’avenir de la monarchie – et pas seulement parce que les Sussex y vivent.

“Ma source a ajouté:” Les Sussex sont plus appréciés en Amérique qu’au Royaume-Uni, ce qui peut endommager non seulement Charles et Camilla, mais toute la monarchie “, a écrit Levin. “‘La question américaine doit être réglée. Les Cambridges doivent se rendre aux États-Unis pour montrer qui sont les vraies stars. Tout comme la reine consort et le roi Charles.”

La commentatrice royale Hilary Fordwich a déclaré à Fox News Digital que Camilla pouvait s’identifier aux luttes de Markle aux yeux du public. En conséquence, elle aurait voulu offrir un coup de main.

“Ayant été une étrangère et ayant elle-même subi un examen minutieux des médias, Camilla a d’abord essayé de soutenir énormément Meghan”, a déclaré Fordwich. “Selon de nombreuses personnes dans leur orbite, ‘Meghan semblait s’ennuyer’ avec tous les conseils et a préféré ‘faire les choses à sa façon’. Elle n’a pas tenu compte des conseils prodigués ni suivi les modèles de protocole qui lui ont été fournis.”

LE ROI CHARLES NE DONNERA PAS DE « BRANCHE D’OLIVE » À MEGHAN MARKLE, LE PRINCE HARRY POUR REJOINDRE LES ROYAUX DE TRAVAIL, LES RÉCLAMATIONS D’EXPERTS

Fordwich a également souligné que Harry avait précédemment reconnu à quel point Camilla rendait son père heureux.

“En 2005, le prince Harry a été cité comme disant:” C’est une femme merveilleuse, et elle a rendu notre père très, très heureux … William et moi l’aimons en morceaux “, a-t-elle déclaré. “Son attitude envers elle s’est certainement détériorée au fil des ans et n’a pas contribué à sa relation avec son père.”

Markle, une ancienne actrice américaine, est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique.

Le couple a accueilli un fils nommé Archie Harrison Mountbatten-Windsor en 2019. Les départs du duc et de la duchesse de Sussex des fonctions royales ont commencé en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions des médias britanniques et les attitudes racistes envers l’ancienne star de “Suits”, 41 ans. famille réside maintenant dans la ville côtière de Montecito.

LA REINE ELIZABETH “ÉPUISÉE”, “BLESSÉE” PAR LE PRINCE HARRY, LA DÉCISION DE MEGHAN MARKLE DE Démissionner EN TANT QUE SENIOR ROYALS

Après avoir quitté leurs fonctions royales, ils ont accordé une interview télévisée explosive à Oprah Winfrey en mars 2021, dans laquelle le couple a décrit des commentaires douloureux sur la noirceur de la peau d’Archie, avant sa naissance. La duchesse a parlé de l’isolement intense qu’elle ressentait au sein de la famille royale qui l’avait amenée à envisager le suicide. Buckingham Palace a déclaré que les allégations de racisme formulées par le couple étaient “préoccupantes” et seraient traitées en privé.

En juin de cette année-là, ils ont accueilli leur deuxième enfant, une fille nommée Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor.

Il a fallu des années à de nombreux Britanniques pour pardonner à Charles, 73 ans, dont l’infidélité reconnue et les liens de longue date avec Camilla, 75 ans, ont torpillé son mariage avec Diana, connue sous le nom de “la princesse du peuple”. La jeune mère glamour des princes William et Harry est décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997, cinq ans après sa séparation désordonnée et publique de Charles.

Mais l’humeur du public s’est adoucie depuis que Charles a épousé Camilla Parker Bowles en 2005. Depuis lors, Camilla a assumé des rôles dans plus de 100 organisations caritatives, se concentrant sur un large éventail de questions, notamment la promotion de l’alphabétisation, le soutien aux victimes de violence domestique et l’aide aux personnes âgées.

POUVONS-NOUS PARLER? COMMENT LA DEMANDE DE MEGHAN AU ROI CHARLES A RÉUSSI JUSQU’À PRÉSENT : EXPERT ROYAL

Avec un style terre-à-terre et un sens de l’humour, elle a fini par conquérir de nombreux Britanniques. Sa chaleur a adouci l’image étouffante de Charles et l’a fait paraître plus détendu, sinon plus heureux, alors qu’il visitait des lieux de culte, dévoilait des plaques et attendait sa chance de régner.

En février, la reine Elizabeth II a exprimé un “souhait sincère” pour que Camilla soit connue sous le nom de “reine consort” lorsque son fils lui succèdera. Charles, qui avait depuis longtemps fait savoir qu’il voulait que Camilla soit connue comme reine, a remercié sa mère pour son soutien.

Le monarque est décédé le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans.

Ashley Papa de Fox News Digital et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.