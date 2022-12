Meghan Markle se souvient que sa mère était appelée The N-Word

Meghan Markle s’ouvre sur toute la discrimination à laquelle elle a vu sa mère faire face lorsqu’elle était enfant.

La duchesse de Sussex a parlé de ses expériences en tant que femme biraciale et des propos racistes qu’elle a vus lancés contre sa mère, Doria Ragland, dans Netflix. Harry et Meghan. Dans le deuxième épisode, Doria donne sa première interview publique depuis que sa fille a épousé le prince Harry en 2018.

Ragland a décrit Meghan comme une «vieille âme» et une étudiante hétéro, qu’elle a élevée à Los Angeles et a partagé la garde avec son ex-mari, Thomas Markle. En grandissant, Meghan a passé la semaine avec sa mère et les week-ends avec son père, se souvenant de l’échange traumatisant dont elle a été témoin lorsqu’un étranger a appelé sa mère le mot N.

Alors que Meghan passait devant le Hollywood Bowl, elle a révélé qu’elle était la dernière sur place pour un concert avec sa mère lorsque l’incident s’est produit.

Alors que Doria et Meghan sortaient du parking, Meghan a déclaré: «Ma mère a klaxonné, cette femme a mis beaucoup de temps à comprendre comment sortir, et la femme s’est retournée et a crié le mot N à ma mère. ” “Je me souviens juste de ma mère, de la prise que ses mains avaient sur le volant”, se souvient Markle. «Vous pourriez, c’était si serré, comme si les jointures devenaient toutes blanches, et elle était juste silencieuse le reste du trajet de retour. Nous n’en avons jamais parlé. » Meghan a poursuivi, expliquant ce que c’est que d’être biracial: “[It’s] très différent d’être une minorité mais de ne pas être traité comme une minorité dès le départ. Évidemment, maintenant, les gens sont très conscients de ma race parce qu’ils en ont fait un tel problème quand je suis allé au Royaume-Uni. Mais avant cela, la plupart des gens ne me traitaient pas comme une «femme noire». Donc, cette conversation n’avait pas à se produire pour moi. “En tant que parent, avec le recul, absolument, j’aimerais revenir en arrière et avoir ce genre de vraie conversation sur la façon dont le monde vous voit”, a déclaré Doria.

Meghan a également expliqué comment sa mère serait confondue avec sa nounou lorsqu’elle était petite.

«Je me souviens juste que ma mère m’a raconté des histoires sur le fait que je m’emmenais à l’épicerie et que des femmes disaient:« À qui est cet enfant? Tu dois être le, “Elle est comme, ‘C’est mon enfant'”, a déclaré Markle. “‘Non, tu dois être la nounou, où est sa mère'”, se souvient-elle. “Parce que j’avais la peau vraiment claire et ma mère, plus foncée.”