Meghan Markle se souvient d’un spa nu avec sa mère dans son enfance – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Meghan Markle a parlé franchement de sa relation avec sa mère, Doria Ragland, révélant qu’ils se sont liés lors d’une expérience révélatrice dans son enfance. Dans le dernier épisode de son podcast Archétypesla duchesse de Sussex a accueilli le comédien Marguerite Cho et journaliste Lisa Lin pour discuter des stéréotypes asiatiques et elle a ouvert la conversation avec une anecdote sur le fait d’aller dans un spa coréen nudiste avec sa mère quand elle était jeune.

“Maintenant, pour ceux d’entre vous qui n’y sont jamais allés auparavant, c’est une expérience très humiliante pour une fille qui traverse la puberté parce que vous entrez dans une pièce avec des femmes âgées de 9 à peut-être 90 ans, toutes se promenant nues et attendant d’avoir un gommage corporel sur l’une de ces tables alignées”, se souvient l’ancienne actrice, ajoutant : “Tout ce que je voulais, c’était un maillot de bain. Ce que tu n’as pas le droit d’ailleurs.

Malgré les sentiments inconfortables initiaux, Meghan a déclaré qu’elle était capable de passer outre et de profiter du temps passé avec sa mère. “Une fois que j’aurais surmonté cet embarras d’adolescent, ma mère et moi, nous monterions à l’étage, nous nous assoirions dans une pièce et nous aurions un bol fumant des nouilles les plus délicieuses”, a expliqué Meghan.

L’épisode de podcast est le premier publié depuis que Meghan était au Royaume-Uni avec son mari Prince-Harry rendre hommage à sa grand-mère Reine Elizabeth IIdont les funérailles ont eu lieu le 19 septembre. Le couple était déjà en visite dans le pays au moment de la mort du monarque, mais n’avait pas l’intention de rendre visite aux membres de la famille de Harry, car ils se sont un peu éloignés depuis que Harry et Meghan se sont retirés de leur famille royale. fonctions.

Cependant, la mort dans la famille semble avoir réparé certains des dégâts, car non seulement le père de Harry, du roi Charles IIIétendre un rameau d’olivier, mais son frère aussi, Prince William. À la demande du roi Charles III, le prince Harry a été autorisé à porter son uniforme militaire à la veillée spéciale à laquelle assistaient tous les petits-enfants de la reine. Et William a invité Harry et sa femme Meghan Markle se promener dans le parc du château de Windsor et saluer les spectateurs avec lui et sa femme Kate Middletonce qui a peut-être tempéré la relation glaciale entre les couples.