Meghan Markle se retire de l’événement de Los Angeles alors qu’elle annonce la date du retour du podcast Spotify après la période de deuil de la reine

MEGHAN Markle s’est retirée d’un événement à Los Angeles auquel elle devait prendre la parole aujourd’hui par respect pour la reine.

La duchesse de Sussex devait assister au gala Variety Power of Women pour discuter des tropes qui retiennent les femmes.

Le podcast de Meghan Markle reviendra la semaine prochaine après la période de deuil royal Crédit : BackGrid

Le dernier épisode devrait mettre en vedette la comédienne Margaret Cho

L’événement l’aurait vue côtoyer Hilary et Chelsea Clinton.

Mais une source proche de la cérémonie de remise des prix a déclaré que Meghan “avait gracieusement refusé de participer après la mort de la reine Elizabeth”.

Cela survient après que la duchesse a interrompu son podcast, Archétypes, pendant quatre semaines pendant la période de deuil de la famille royale, qui s’est terminée lundi.

Spotify a depuis confirmé que le prochain épisode de la série audio, mettant en vedette la comédienne Margaret Cho, reviendra le mardi 4 octobre.

Le sujet de l’épisode sera les tropes asiatiques américains dans l’industrie du divertissement.

Cela survient après la fin de la période de deuil royal plus tôt cette semaine – sept jours après les funérailles de la reine le lundi 19 septembre.

Les membres de la famille royale, le personnel de la maison royale, les représentants de la maison royale en fonctions officielles, ainsi que les troupes engagées dans des fonctions cérémonielles, ont tous pris part à la période de réflexion.

Le deuil national, quant à lui, s’est déroulé jusqu’à la fin des funérailles de la reine.

Le podcast Archetypes de Meghan a été lancé le 23 août dans le but d’enquêter sur les “étiquettes qui tentent de retenir les femmes” à travers des conversations entre Meghan et des historiens, des experts et des femmes qui ont été cataloguées.

Jusqu’à présent, les épisodes ont présenté des conversations avec la joueuse de tennis vétéran Serena Williams, la pop star Mariah Carey et l’actrice et productrice Mindy Kaling.

Au cours du premier épisode, la duchesse a révélé comment sa vie a changé lorsqu’elle a rejoint le cabinet – affirmant qu’elle avait “ressenti la négativité” d’être étiquetée “ambitieuse”.

Dans l’épisode, elle a déclaré: “Donc, je ne me souviens pas avoir personnellement ressenti la connotation négative derrière le mot ambitieux jusqu’à ce que je commence à sortir avec mon mari actuel.

« Et euh, apparemment l’ambition est, euh… une chose terrible, terrible, pour une femme qui l’est – selon certains.

“Donc, depuis que j’ai ressenti la négativité derrière cela, il est vraiment difficile de ne pas le ressentir.

“Je ne peux pas non plus ne pas le voir dans les millions de filles et de femmes qui se font plus petites – tellement plus petites – sur une base régulière.”

Cela vient après qu’Harry ait rendu un hommage émouvant à sa défunte grand-mère après sa mort, remerciant la reine pour ses “conseils judicieux” et son “sourire contagieux”.

Dans une déclaration, il l’a également décrite comme une “boussole” à travers son engagement envers le service et le devoir.

Lui et Meghan ont récemment été “rétrogradés” au bas du site Web de la famille royale aux côtés du prince Andrew et de membres de la famille royale mineurs.

Le site Web royal a été mis à jour après la mort de la reine.