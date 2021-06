Meghan Markle se réjouit de « regarder l’amour s’épanouir » entre le « tendre » prince Harry et Archie

MEGHAN Markle a révélé sa joie de « regarder l’amour s’épanouir » entre le prince Harry et son fils Archie.

Dans un message touchant pour la fête des pères, la duchesse de Sussex a qualifié leur relation de « tendre » et a félicité son mari pour avoir « donné l’exemple ».

Meghan Markle a révélé la joie qu’elle ressentait en « regardant l’amour s’épanouir » entre Harry et Archie Crédit : PA

La duchesse a décrit la relation de son mari et de son fils comme « tendre » Crédit : Apple TV+

Cela fait suite à la sortie du livre d’images pour enfants The Bench, qui, selon elle, était une « histoire d’amour » sur le fait de grandir avec Harry dans « les bons ou les mauvais moments ».

S’exprimant publiquement pour la première fois depuis l’accueil de leur fille Lilibet le 4 juin, Meghan a déclaré que l’histoire « transcende l’histoire de ma famille ».

Et la duchesse a ajouté sur son site Web Archewell: « Quand j’ai écrit ces mots pour la première fois – comme un poème de la fête des pères à mon mari peu de temps après la naissance de notre premier enfant, Archie – je n’avais jamais prévu qu’ils deviendraient quelque chose de apprécié dans les maisons des familles autour le monde.

« Mes mots faisaient écho à ce dont j’étais témoin à l’époque – l’amour que j’ai vu s’épanouir entre mon mari et notre petit garçon, et les moments à la fois simples et sacro-saints que j’imaginais qu’ils auraient pour les années à venir.

« Alors que je mettais le stylo sur papier, j’ai senti que c’était uniquement notre histoire que je capturais.

« Mais comme nous le savons depuis longtemps, les histoires les plus personnelles peuvent parfois résonner le plus universellement, car c’est en partageant et en écoutant les expériences des autres que nous nous sentons encore plus connectés à eux. »

Elle a poursuivi: « Il est devenu clair pour moi que l’histoire de The Bench était peut-être pour mon mari et mon fils, mais ce n’était pas simplement à propos d’eux; cela reflétait ce que tant d’autres mères et partenaires voient dans leurs autres moitiés; le lien grandissant dont j’étais en observation privilégiée était universel.

« La tendresse de la relation entre Harry et Archie, également modelée par des millions d’autres familles à travers le monde, révèle, dans sa subtile quiétude, que les moments d’être autant que de faire comptent.

« Ils illustrent que lorsque nous enseignons à nos fils qu’il y a de la force dans la vulnérabilité, du pouvoir dans la gentillesse et de la beauté dans l’expression de l’émotion, nous créons la base d’un monde plus équitable pour tout le monde – pas seulement pour les garçons et les hommes, mais pour les femmes et les filles . »

Meghan a conclu son message du 20 juin en disant : « En cette fête des pères, nous vous célébrons : ceux qui donnent l’exemple, qui dirigent avec amour et qui reconnaissent que le père que vous êtes pour votre fils aujourd’hui, définit l’homme qu’il deviendra demain. «

Meghan a publié un message pour la fête des pères sur son site Web Archewell Crédit : ARCHEWELL

Meghan a révélé que son livre d’images The Bench est une » histoire d’amour » sur la croissance avec Harry dans » les bons ou les mauvais moments « Crédit : AP

Le banc est sorti le 8 juin Crédit : Christian Robinson

The Bench est sorti le 8 juin au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde et en Afrique du Sud.

Malgré un succès retentissant aux États-Unis, il n’a pas réussi à battre le Top 50 des ventes au Royaume-Uni, ne déplaçant que 3 212 exemplaires au cours de sa première semaine de publication.

Mais Archie, deux ans, serait un grand fan, criant « encore, encore » chaque fois que ses parents finissaient de le lui lire.